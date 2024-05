Evropske volitve 2024 na POP TV

V luči prihajajočih evropskih volitev POP TV z ekipo voditeljev in novinarjev pripravlja serijo soočenj, tematskih prispevkov, poglobljenih pogovorov, preverjenih dejstev in oddajo Evropski milijoni – za koga?

OGLAS

Alenka Arko FOTO: POP TV icon-expand

23. 5. ob 21.15 bo na sporedu posebna oddaja, pripravlja jo Alenka Arko z naslovom Evropski milijoni – za koga? Osrednja tema bo, kam potujejo evropska finančna sredstva oziroma koliko denarja bomo sploh dobili. "Kam bo šla Evropska unija in z njo Slovenija po junijskih volitvah v parlament? Morda celo v smer, da bo ogrožen njen obstoj. Bomo potem bolj cenili danes že samoumevne pridobitve, izmenjavo študentov, odprte meje, skupen denar, temeljno solidarnost," se je spraševala Alenka Arko in odgovore poiskala tako Bruslju kot Strasbourgu ter se hkrati odkrito in na glas lotila teme, ali je Slovenija po letih v Evropski uniji okorna učenka ali spretna igralka ter kakšen veter sprememb lahko zapiha v Evropskem parlamentu? Znotraj informativne oddaje 24UR boste 18. in 19. 5., lahko v rubrikah 24UR Fokus in 24UR Inšpektor, spremljali soočenje kandidatov za evropske poslance programsko sorodnih strank. "Kakšne so razlike med njimi? Kakšne rešitve obljubljajo? Kako bi v Bruslju zastopali Slovenijo? Ključ izbora bo prvih šest strank po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo za POP TV opravlja Inštitut Mediana," razloži urednica rubrik, Alenka Marovt.

Alenka Marovt FOTO: POP TV icon-expand

Tudi voditelj 24UR Zvečer, Uroš Slak, pripravlja serijo soočenj, v oddaji Svet na Kanalu A boste lahko spremljali pogovore z nosilci list. Veliko soočenje na POP TV bo 3. 6. ob 21.00, vodila ga bo Petra Kerčmar. Med samim soočenjem bo ekipa rubrike Dejstva na 24ur.com preverjala verodostojnost izjav politikov. "Priče smo širjenju dezinformacij na steroidih, napori za demontažo demokracije so izjemni, zato se brez Dejstev ne moremo boriti proti lažnim informacijam. Naš namen je znova razgaljati tiste politike in politične propagandiste, ki bodo načrtno širili laži in manipulirali s podatki, z merilnim orodjem Dejstvomer pa ponazorili, kaj drži in kaj ne," pravi urednica rubrike Dejstva, Alenka Marovt.

Tjaša Slokar Kos FOTO: POP TV icon-expand