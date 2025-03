Evropske volitve: kako transparentno so kampanje vodile slovenske stranke?

Največ so v volitve vložili v SDS. Dobrih 300.000 evrov. Sledi Gibanje Svoboda z 278.000, Nova Slovenija 242.000 in SLS 165.000 evrov. Vse ostale stranke so v kampanjo vložile manj kot 100.000 evrov.

Če je posamična stranka v povprečju leta 2019 na evropskih volitvah porabila 75.000, so lani stranke za kampanjo v povprečju porabile 136.000 evrov, so izračunali na Računskem sodišču.

Devet revidiranih strank je za kampanjo iz volilnih računov porabilo nekaj več kot milijon in 280.000 evrov. To je 89 odstotkov več, kot so stranke zapravile za evropske volitve leta 2019.

Pri katerih strankah je Računsko sodišče ugotovilo največ nepravilnosti?

Večina strank je imela težave s poročanjem. Brez napak tako pri poslovanju kot poročanju so bili le pri Novi Sloveniji, Levici in Socialnih demokratih. V Gibanju Svoboda so dobili pozitivno mnenje za poslovanje in mnenje s pridržkom za poročanje.

Ostale stranke so tako za poslovanje kot poročanje dobile mnenje s pridržkom z izjemo SLS, ki je dobila pozitivno mnenje pri poročanju in negativno mnenje pri poslovanju. Ob zapiranju računa so imeli 54.000 evrov neporavnanih sredstev.

Od torej 1.280.000 evrih porabljenih sredstev so pri Računskem sodišču ugotovili, da so stranke naredile za 378.000 evrov nepravilnosti pri poslovanju ali napak pri poročanju. Narobe so torej upravljali oziroma poročali o skoraj tretjini sredstev s kampanje.