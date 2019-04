Bo SNS veliko presenečenje evropskih volitev?

Anketo so izvedli na vzorcu 730 polnoletnih prebivalcev Slovenije med 1. in 11. aprilom.

Temu sledi še Levica z Violeto Tomić in 8,3 odstotki podpore, morda največje presenečenje na seznamu pa je SNS, ki se na evropske volitve podaja z Zmagom Jelinčičem , prejeli pa bi 6,5 odstotkov glasov. Enako število glasov podpore bi prejela NSi z Ljudmilo Novak na čelu.

Sledijo Socialni demokrati, ki se na evropske volitve podajajo s Tanjo Fajon nas vrhu liste - svoj glas bi za njih oddalo 11,5 odstotka volilcev. Stranka LMŠ pa se je po raziskavi Delaznašla šele na tretjem mestu, zanjo bi volilo 9,7 odstotka volivk in volilcev.

Sledijo še DeSUS zIgorjem Šoltesom (4,6 odstotkov), SAB z Angeliko Mlinar (2,7 odstotka) in SMC z Gregorjem Peričem(1,8 odstotkov).

Da je pri evropskih volitvah veliko bolj pomembna prepoznavnost kandidatov, je za Delorezultate raziskave komentirala Janja Božič iz Mediane. In dodala, da je mesec dni in pol pred volitvami še prezgodaj napovedovati, koliko od osmih mest, ki jih pripada Sloveniji, bi zasedla katera lista. Kar 30 odstotkov volilcev je namreč še neopredeljenih, velik vpliv na rezultat pa bo imela volilna udeležba. Kdo je nosilec liste pa je najmanj pomembno za SDS (in posledično koalicijo s SLS), ki ima zvesto bazo svojih volivcev.

Prvo mesto si delita SD in LMŠ, SNS 'izpadla' z liste

Nekoliko drugače so se karte premešale po raziskavi Vox populi agencije Ninamedia, ki jo navaja Dnevnik. Prva tri mesta še vedno zasedajo SDS/SLS, SD in LMŠ, a v drugačnem vrstnem redu. Na samem vrhu sta se z enakim odstotkom podpore znašli SD s Fajonovo in LMŠ z Ireno Jovevo kot nosilko liste. Prejeli bi 16,9 odstotkov podpore.

Sledi koalicija SDS/SLS s 15,7 odstotki glasov, za njimi pa se je z 8,3 odstotki podpore znašla NSi. Tik za njo se je znašel Desus in Igor Šoltes z 8,2 odstotki ter Levica in Violeta Tomić s sedmimi odstotki. Dobre štiri odstotke glasov bi prejela SAB, ostale stranke pa manj kot en odstotek glasov. 14, 8 odstotka volilcev pa je še neodločenih.