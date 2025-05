Evropski poslanec Prebilič policiji prijavil grožnjo s smrtjo

"Evropski poslanec dr. Vladimir Prebilič je danes prejel neposredno grožnjo s smrtjo, ki mu jo je na družbenih omrežjih poslal posameznik," so sporočili iz pisarne evropskega poslanca. Grožnjo so vzeli resno in v zvezi s tem podali prijavo kaznivega dejanja na policijo, ki je po njihovih besedah hitro ukrepala in prijavo takoj obravnavala.

V poslanski pisarni so poudarili, da so takšna dejanja nesprejemljiva in predstavljajo "resno kršitev tako zakonodaje kot osnovnih načel spoštljive komunikacije". Prebilič je ob tem pozval k spoštljivi in nenasilni komunikaciji tudi, če se z nekom ne strinjamo v stališčih in vrednotah.

"Zavedam se, da s politično funkcijo in javno prepoznavnostjo prihaja tudi večja izpostavljenost kritikam in nestrinjanju. Razumljivo je, da se marsikdo ne strinja z mojimi stališči ali odločitvami, kar je v demokratični družbi povsem legitimno. Kljub temu verjamem, da lahko javno razpravo gradimo na temeljih spoštovanja in razumevanja. Vedno sem pripravljen prisluhniti kritikam, če so izražene na primeren in spoštljiv način, saj sem prepričan, da se lahko kot družba razvijamo in napredujemo le skozi odprt in strpen dialog, tudi kadar imamo različna mnenja. Ko gre za grožnje z nasiljem ali celo smrtjo, pa je vsaka meja prestopljena," je poudaril Vladimir Prebilič.