Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Evropski čebelarji: Orodja za zaščito trga obstajajo, manjka politična volja

Ljubljana/Bruselj, 10. 03. 2026 15.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Slovenski med

Evropska čebelarska zveza (EBA) v pismu evropskemu komisarju za kmetijstvo Christophu Hansenu opozarja na kritične vrzeli v evropski zakonodaji in nadzoru na trgu medu. Predstavniki zveze, na čelu katere je slovenski čebelar Boštjan Noč, so prepričani, da orodja za zaščito trga že obstajajo, manjka le politična volja za njihovo uporabo.

Kot so pojasnili pri EBA, so v pismu pripravili odgovore na več izpostavljenih argumentov komisarja Hansena.

Medtem ko ta zagotavlja, da mora ves med na trgu izpolnjevati stroge pogoje, EBA ocenjuje, da to v praksi ni izvedljivo.

"Glavna težava je v uradnem nadzoru, saj mejne kontrole sumljivih pošiljk ne morejo zavrniti, ker trenutne metode analiz niso pravno zavezujoče. To ustvarja sistemsko vrzel, ki jo goljufi s pridom izkoriščajo," so navedli.

Slovenski med
Slovenski med
FOTO: Bobo

'Več kot 50 odstotkov medu iz Brazilije in Argentine neskladnega z evropskimi pravili'

Dotaknili so se tudi sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. EBA ostro zavrača navedbe komisarja, da bo večji uvoz iz držav Južne Amerike diverzificiral ponudbo. Pri tem opozarja, da težava ni v fizičnem pomanjkanju medu na trgu, temveč v nevzdržnem cenovnem pritisku uvoza (pod dva evra na kilogram medu) s Kitajske in iz Ukrajine."Podatki kažejo, da je več kot 50 odstotkov medu iz Brazilije in Argentine neskladnega z evropskimi pravili, zato dodatno sproščanje uvoza brez strožjega nadzora ogroža obstoj evropskih čebelarjev," so prepričani v zvezi.

EBA opozarja tudi na počasne birokratske postopke v primeru razvoja novih metod za odkrivanje potvorb. "Brez uradne validacije po standardih ISO in prenosa v zakonodajo te metode na sodišču ne zdržijo, kar onemogoča učinkovit pregon goljufov," so zapisali.

Čebelnjak
Čebelnjak
FOTO: Bobo

'Manjka politična volja za uporabo orodij za zaščito'

Pri vprašanju nadzora na mejah pa Evropska čebelarska zveza zavrača komisarjevo pasivnost in zahteva, da se med zaradi dokazanih obsežnih goljufij razvrsti med visoko tvegana živila. To bi namreč po njihovem mnenju omogočilo sistematične in okrepljene fizične preglede vsake pošiljke pred sprostitvijo v prost promet.

EBA zahteva tudi takojšnjo vzpostavitev evropskega in nacionalnih referenčnih laboratorijev za med. Ti so zakonsko predvideni že od leta 2018, a jih Evropska komisija še vedno ni ustanovila, so opozorili.

"Zveza poudarja, da orodja za zaščito trga že obstajajo, manjka le politična volja za njihovo uporabo. Evropski čebelarji ne zahtevajo novih obljub, temveč dosledno izvajanje prava, ki bo zaščitilo pošteno pridelavo in potrošnike," so sklenili.

čebelarska zveza evropska zakonodaja trg med nadzor

Kumer o bencinskem turizmu: vlada bo razmere natančno spremljala

Na 100-odstotno slovenskih živilih kmalu tudi slovenska zastava

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
zadovoljna
Portal
Osvojite srečanje s trenutno našim najboljšim smučarskim skakalcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Regrat kot 'naravni statin'? Kaj pravi znanost o vplivu na holesterol
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564