Evropski čebelarji: Orodja za zaščito trga obstajajo, manjka politična volja

Kot so pojasnili pri EBA, so v pismu pripravili odgovore na več izpostavljenih argumentov komisarja Hansena. Medtem ko ta zagotavlja, da mora ves med na trgu izpolnjevati stroge pogoje, EBA ocenjuje, da to v praksi ni izvedljivo. "Glavna težava je v uradnem nadzoru, saj mejne kontrole sumljivih pošiljk ne morejo zavrniti, ker trenutne metode analiz niso pravno zavezujoče. To ustvarja sistemsko vrzel, ki jo goljufi s pridom izkoriščajo," so navedli.

'Več kot 50 odstotkov medu iz Brazilije in Argentine neskladnega z evropskimi pravili'

Dotaknili so se tudi sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. EBA ostro zavrača navedbe komisarja, da bo večji uvoz iz držav Južne Amerike diverzificiral ponudbo. Pri tem opozarja, da težava ni v fizičnem pomanjkanju medu na trgu, temveč v nevzdržnem cenovnem pritisku uvoza (pod dva evra na kilogram medu) s Kitajske in iz Ukrajine."Podatki kažejo, da je več kot 50 odstotkov medu iz Brazilije in Argentine neskladnega z evropskimi pravili, zato dodatno sproščanje uvoza brez strožjega nadzora ogroža obstoj evropskih čebelarjev," so prepričani v zvezi. EBA opozarja tudi na počasne birokratske postopke v primeru razvoja novih metod za odkrivanje potvorb. "Brez uradne validacije po standardih ISO in prenosa v zakonodajo te metode na sodišču ne zdržijo, kar onemogoča učinkovit pregon goljufov," so zapisali.

'Manjka politična volja za uporabo orodij za zaščito'