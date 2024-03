Evropski čebelarji so se zbrali v Sloveniji, najbolj čebelarski državi v EU

Na sporedu so predavanja in delavnice, na katerih potekajo izmenjave znanja med strokovnjaki in ljubitelji čebel.

Danes na sejmu, ki poteka na skoraj 1000 kvadratnih metrov, predstavljajo zgodbe iz Italije, govorijo pa tudi o razmerah na trgu satnic, oceni tveganja ponaredkov in ukrepih za vzpostavitev nadzora kakovosti.

Razpravljajo tudi o kakovosti voska v slovenskih čebelnjakih in ukrepih za njegovo izboljšanje, predstavljajo razpis sofinanciranja nakupa oz. izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom ter tehnološke novosti s področja pridelave in predelave voska.

Sejma se je danes udeležil državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Blaž Germšek, ki je poudaril, da je treba povečati naložbe v sodobnejše tehnologije ter okrepiti znanje s pomočjo raziskav in ga prenašati v prakso, če želimo povečati donos medu ter izboljšati ekonomičnost in konkurenčnost tega sektorja. Pomembna sta tudi optimalni izkoristek čebelje paše in ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev, je navedel.

Po Grmškovih besedah v Sloveniji s pridelkom medu zadostimo le dobri polovici domače porabe, stopnja samooskrbe z medom pa precej niha. V prihodnje bo treba po njegovih besedah zagotoviti dovolj kakovostnih pašnih virov za prehrano čebel in drugih opraševalcev, tudi s sajenjem medovitih rastlin, predvsem takih, ki so odpornejše na sušo, so sporočili z ministrstva.