Evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč, Policija strogo nad voznike

V okviru evropskega tedna mobilnosti bo Policija na evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč med 10. in 17. uro kontrolirala voznike in jih opozarjala na prekoračitev hitrosti in prekratko varnostno razdaljo. Letos so zaradi prehitre vožnje obravnavali 2588 prometnih nesreč, kar predstavlja 19 odstotkov vseh prometnih nesreč.