V nujnih primerih do novega srca v manj kot dveh mesecih

Povprečna čakalna doba za presaditev srca je 244 dni (za urgentne presaditve 52 dni), za ledvico 274 dni, za jetra 164 dni in za pljuča 98 dni, so sporočili iz UKC Ljubljana. Transplantacijska dejavnost je sicer ena najzahtevnejših panog v medicini, v Sloveniji je tak način zdravljenja deluje zgolj v UKC Ljubljana.

V proces od darovanja do presaditve je vključenih več kot 100 strokovnjakov in strokovnjakinj.

"Za uspešno izvajanje transplantacijske dejavnosti je potrebno usklajeno delovanje zdravnikov, medicinskih sester, transplantacijskih koordinatorjev in transportnih služb, ki so na voljo vse dni v letu. Vendar pa brez darovalcev presaditve ne bi bile mogoče, saj so darovalci osnovni pogoj za izvajanje teh življenjsko pomembnih operacij," je ob evropskem dnevu darovanja organov pojasnil dr. Matija Jelenc, kardiovaskularni kirurg iz UKC Ljubljana.

Zdravljenje je zahtevno in dolgotrajno, saj paciente spremlja doživljenjsko. Presaditev organa je sicer v nekaterih primerih lahko tudi edina možnost. "Jetra so izjemno kompleksen organ. Pri končnem odpovedovanju jeter ni druge možnosti kot presaditev organa. Drugo nadomestno zdravljenje ne obstaja in to je edina možnost za preživetje. Vzrokov za odpoved je pa več, med drugim tudi dedne bolezni," pravi 38-letna Nina Žitek, ki je za avtoimunim hepatitisom zbolela pri šestih letih. Bolezen je nato napredovala počasi, presaditev pa je imela pred desetimi leti. Njeno zdravljenje spremlja Katja Novak, gastroenterologinja, zdravnica specialistka.

"Če bi lahko, bi vsakemu posebej segla v roko in rekla hvala," je vsem, ki so sodelovali pred, med in po transplantaciji hvaležna Žitkova.