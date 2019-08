V spomin na žrtve totalitarizma in dva milijona ljudi, ki so sklenili roke za neodvisnost

Evropski parlament je aprila 2009 sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu ter v njej obsodil vse totalitarne in avtoritarne režime v Evropi. Za vseevropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je 23. avgust predlagal, ker je bil tedaj podpisan pakt med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo. Ta dogodek je leta 2010 tedanji predsednik Evropskega parlamenta in nekdanji poljski premier Jerzy Buzek označil kot "dogovor dveh najhujših oblik totalitarizma v zgodovini človeštva".

Spominu na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov so se v Sloveniji z različnimi dogodki poklonili že v četrtek. V Lendavi je potekala spominska pietetna slovesnost, ki se je je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Pred pietetno slovesnostjo je predsednik republike položil venec k spomeniku žrtvam druge svetovne vojne in žrtvam rasnega, nacionalnega in ideološkega nasilja v času po drugi svetovni vojni v Lendavi in njeni okolici. Ob tem je Pahor dejal, da bo Evropa obeleževala dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov z namenom, da bi gojili vzdušje sožitja med ljudmi: "Jutrišnji dan nagovarja vse, da si zapomnimo grenko lekcijo zgodovine in ne pozabimo, da so se trije totalitarizmi vedno začeli z majhnimi nestrpnostmi." Poudaril je, da prav vsakdo pripada neki manjšini in da je vsakršna nestrpnost do katere od njih vedno opozorilo, da se to lahko zgodi vsakomur od nas: "Stopiti v bran manjšini pomeni stopiti v bran sožitju."

17. septembra pa bodo v Lendavi položili "Spotikavce – tlakovce spomina" pred hiše nekdanjih judovskih lastnikov, ki so žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Janez Magyar, župan Občine Lendava, je dejal, da se žal zgodovinske lekcije, iz katerih se očitno nismo dovolj naučili, vedno znova ponavljajo. Prav zato je vedenje in ohranjanje zgodovinskega spomina tako pomembno in neprecenljivo – da prepoznamo še tako zakrinkane znake nestrpnosti in sovraštva ter poskuse razdvajanja

V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja pa je bila maša za žrtve, sledila sta slavnostna akademija in slavnostni nagovor Andreje Valič Zver.