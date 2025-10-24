Slovenija
Evropski duel: Matej Tonin proti Niki Kovač
Matej Tonin proti Niki Kovač. Po večkratnem duelu na domačem parketu - sta se tokrat udarila na evropskem. Predsednica Inštituta 8. marec evropskega poslanca obtožuje, da se aktivno bori za zavrnitev pobude Moj glas, moja izbira, in s tem za umiranje žensk zaradi nedostopnega varnega splava. "Ker bo njihova kampanja neuspešna, iščejo grešnega kozla, da upravičijo milijon evrov, porabljenih zanjo," odgovarja Tonin.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.