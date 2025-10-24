Svetli način
Evropski duel: Matej Tonin proti Niki Kovač

Ljubljana/Bruselj, 24. 10. 2025 21.13 | Posodobljeno pred 44 minutami

Kaja Kobetič
Matej Tonin proti Niki Kovač. Po večkratnem duelu na domačem parketu - sta se tokrat udarila na evropskem. Predsednica Inštituta 8. marec evropskega poslanca obtožuje, da se aktivno bori za zavrnitev pobude Moj glas, moja izbira, in s tem za umiranje žensk zaradi nedostopnega varnega splava. "Ker bo njihova kampanja neuspešna, iščejo grešnega kozla, da upravičijo milijon evrov, porabljenih zanjo," odgovarja Tonin.

Bozjidar
24. 10. 2025 21.59
+1
Kjer je Tonin so laži,korupcija,zavajanje in izguba tovornjaka😃
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado
24. 10. 2025 21.53
+1
Po predhodni katastrofi,ko je nagovorila folk,da so glasovali proti ureditvi vodovodnih sistemov za poplave katere je zahtevala urediti SDS je pobegnila z tistim jebulijem v ameriko,ko so bila vsa območja poplavljena.Ko je folk pozabil se je sedaj vrnila zopet mešat drek seveda dobiva plačilo od golobove sekte.To je nameraval povedati Tonin kar je tudi apsolutna resnica.
ODGOVORI
1 0
Influencer
24. 10. 2025 21.52
+1
bilokdo je proti niki kovač kolač ima mojo podporo
ODGOVORI
1 0
marker1
24. 10. 2025 21.31
+3
V vseh evropskih državah je uzakonjena pravica do splava. Ni razumno, kaj se gre ta 8. marec. Naj gre fajtat na bližnji vzhod, Azijo in Afriko, če si upa. Tu imamo že vse urejeno. V ZDA se je lahko zlagala nekdanjemu predsedniku glede Janše. V eu parlamentu pa to ne bo šlo tako zlahka.
ODGOVORI
5 2
optimist11
24. 10. 2025 21.43
+3
kakor koli. Žalostno od Slo EU poslancev, da zagovarjajo stališče proti splavu. Ja, če so proti temu ga pač v njegovi družini ne bodo delali, če so proti evtanaziji, ja, je ne rabijo uporabiti. Samo naj si nehajo nabirat politične točke na hrbtu ljudi v težavah.
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
24. 10. 2025 21.30
+2
aktivistka in eu poslanec.....oba imata pravico do svojega mnenja in svoje besede....kje je problem?
ODGOVORI
3 1
oježeš
24. 10. 2025 21.49
+0
Ni pa sprejemljivo, da se šunta druge proti svojim nasprotnikom, ker posameznik ve, da sam ne bo uspel s svojim pogledom na svet. Konkretno Tonin naj gre v službo v cerkev pa naj pusti politiko pri miru, ker delovati proti svojim državljanom me spominja na preteklost, ki povzroča le medsebojno sovraštvo na dolgi rok.
ODGOVORI
1 1
