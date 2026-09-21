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Slovenija

Evropski fiskalni odbor kritičen do odločitve Bruslja glede Slovenije

Bruselj/Ljubljana, 21. 09. 2026 17.13 pred 1 uro 2 min branja 34

Avtor:
U. Z. K.
Proračun za 2026

Evropski fiskalni odbor je v najnovejšem poročilu odločanje Evropske komisije o Sloveniji navedel kot primer spodkopavanja verodostojnosti proračunskih pravil EU. Kljub ugotovljenemu prevelikemu primanjkljaju in novim ukrepom Državnega zbora, ki bodo porabo še povečali, je Bruselj proti Sloveniji namreč ukrepal le z opozorilom.

Evropski fiskalni odbor (EFB) je v danes objavljenem poročilu navedel odločanje Evropske komisije o Sloveniji kot primer spodkopavanja verodostojnosti proračunskih pravil EU. 

EFB, ki deluje kot neodvisni svetovalni organ Evropske komisije, je v svojem najnovejšem poročilu o napredku in izvajanju fiskalnih okvirov izrazil ostro kritiko na račun ravnanja Bruslja. Po ugotovitvah odbora se je Evropska komisija odločila, da proti Sloveniji zaradi negotovosti za zdaj ne predlaga začetka postopka zaradi presežnega primanjkljaja (EDP), s čimer je kakršno koli odločitev o tem prestavila na jesen 2026.

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Evropski fiskalni odbor opozarja, da je takšna odločitev Komisije problematična iz dveh ključnih razlogov:

Jasna prekoračitev meje: Tako lastne napovedi Evropske komisije kot napovedi slovenske vlade kažejo, da bo proračunski primanjkljaj Slovenije presegel zavezujočo mejo 3 % bruto domačega proizvoda (BDP).

Dodatno povečanje porabe: Komisija je bila seznanjena, da je slovenski Državni zbor po spomladanski gospodarski napovedi sprejel nove ukrepe, ki bodo javnofinančni primanjkljaj še dodatno povečali. 

Odbor v poročilu izpostavlja, da se je Evropska komisija namesto sprožitve ustreznih korekturnih postopkov odločila zgolj za mehko opozorilo. Bruselj je namesto ukrepanja le navedel, da "lahko pride do začetka postopka zaradi presežnega primanjkljaja, če ne bodo pravočasno in na verodostojen način sprejeti zadostni popravljalni ukrepi". 

Po oceni EFB takšno odstopanje od dosledne uporabe proračunskih pravil zmanjšuje verodostojnost celotnega sistema nadzora nad javnimi financami države članice in EU kot celote

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Evropski fiskalni odbor kritika bruselj slovenija

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KOMENTARJI34

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Hind Rami Iyad Rajab
21. 09. 2026 18.28
kletni plačanci že krulijo da je kriv Golob...kar je seveda desna laž kot vedno...dokler je bila vlada Goloba/ prvoo polletje letos je šlo Sloveniji odlično in eu je bila brez pripomb...bivši komunist lažnivi janša s svojo kompanijo je slovenijo uničil v 3.mesecih
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+1
1 0
Rudar
21. 09. 2026 18.30
Tudi Golob je kriv, ne da ne....
Odgovori
0 0
BrezPitt
21. 09. 2026 18.26
Drsnuharji ta kritika leti na sedanjo vlado, ki se bo zapufala do onemoglosti. Prejšnja vlada je Slovenijo pustila v zelo dobri gospodarski kondiciji (to poročajo vse eu inštitucije) in zmanjšala je finančno luknjo glede na tretjo jajotovo vlado. Zato ne zavajajte, ker so vsi podatki javno dostopni.
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+2
4 2
mayda2
21. 09. 2026 18.25
Res je žalostno kakšno vlado imamo sedaj ... @silver
Odgovori
+1
4 3
Jak Tobim
21. 09. 2026 18.24
goloboviu posli. še dobro smo jo odnesli. tip je upravljal na način polnjenja lastne denarnice od donacij vseh nas v državi. in mu izrečejo opomin. ti, ti golob ti.
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+1
5 4
BBcc
21. 09. 2026 18.26
Janševi posli. 4. Isto ko Janša vlada.
Odgovori
+1
3 2
Delavec_Slo
21. 09. 2026 18.20
A TOTE TUD MI ŽIVIMO!
Odgovori
+3
3 0
Vzorčen primer
21. 09. 2026 18.20
Zaradi prejšnje vlade nas bo sram še več dest let
Odgovori
-1
6 7
konec_oderuških_davkov
21. 09. 2026 18.19
hvala pirnati... lepo si nam postlal
Odgovori
-1
5 6
Rdečimesečnik
21. 09. 2026 18.17
Lepa zapuščina goloba-
Odgovori
-3
8 11
biggie33
21. 09. 2026 18.16
Treba NVO in rtvju porezati krila.. takoj milijarda viška.. pa še delati bodo morali začeti v gospodarstvu in ne bomo potrebovali uvažati, sami plusi..
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+7
12 5
MarkoJur
21. 09. 2026 18.15
Prejšnji so zapravili še za naslednja 4 leta, na vseh ministrstvih manjkajo milijoni...
Odgovori
+0
9 9
gullit
21. 09. 2026 18.14
Hvala Golubu da je uničil ter pridelal ogromen proračunski primankljaj ter osramotil Slovenijo, da nas že Evropa opozarja na to. Še dobro da ga ni več na oblasti, njegovo nesto je na Dobu ali v Begunjah.
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+4
12 8
Srebrni smučar.
21. 09. 2026 18.15
Res je žalostno kakšno vlado smo imeli prej.
Odgovori
-1
7 8
BBcc
21. 09. 2026 18.13
Ko janša pride je vedno kaos. 4. Isto kaj vam to pove?
Odgovori
+3
14 11
Srebrni smučar.
21. 09. 2026 18.14
Povej kaj več .
Odgovori
-2
3 5
peglezn
21. 09. 2026 18.21
pove nam, da nimaš pojma... na oblasti je par mesecev. Za začetek lahko kar ukine obvezno božičnico v JU...
Odgovori
+1
3 2
BBcc
21. 09. 2026 18.27
Janševa trola. Vama res nič.
Odgovori
-1
0 1
nelika123
21. 09. 2026 18.13
Se pravi,imamo slabo zapuscino.slaba je bila vlada,nova pa vprasanje kaj bo sčarala.Brez gospodarstva,bo slo se bolj dol...da ne govorimo kaksne so globalne groznje...
Odgovori
+2
6 4
BrezPitt
21. 09. 2026 18.18
Tu ni govora o zapuščini ampak o morebitnem zadolževanju v prihodnosti. Zapuščina pa je boljša kot je bila pred 4 leti.
Odgovori
+4
7 3
JAZsemTI
21. 09. 2026 18.10
Je že komu jasno zakaj so tako navijali za uvedbo €ura?! Ker se v tem primeru veliko lažje zapufati in z denarjem ravnati kot svinja z mehom. Pa naj bo jasno še to - projekt EU je nastal zato, da so veliki spet dobili svoje “kolonije”. Na papirju je vse lepo a v praksi smo podrejeni interesom in volji velikih. Ko pa k temu dodaš še NATO, ki ti komandira kaj, od koga in koliko boš porabil za igrače pa je stvar zaključena. In kako priti ven iz tega. Praktično nemogoče, ker so korporacije lastniki politike. Če bi se celo pojavil nekdo, ki bi začel s projektom izstopa iz EU in NATO pa bi mu organizirali takšne proteste, da bi vsem pošla volja… AMEN
Odgovori
+8
10 2
zrela hruška
21. 09. 2026 18.07
na splošno se nam nič dobro ne piše, ne strasim a čaka nas katastrofa podobna Kubi. ne šalim se
Odgovori
-1
5 6
St. Gallen
21. 09. 2026 18.10
torej elektrike ne bo, kljub nuklearki
Odgovori
+2
2 0
Banion
21. 09. 2026 18.13
st.galen, ja ne bo elektrike, da bomo potem bolj navdušeni za jek2 in ne bomo preveč spraševali glede cene
Odgovori
+1
1 0
myomy
21. 09. 2026 18.05
Enostavno povedano; Bruselj podpira Janšo, da Slovenijo zapufa za nakup orožja, ki ga bomo podarili Ukrajini. Slovenijo pa bo Janša že drugič pripeljal na rob bankrota, ki ga bo seveda morala reševati naslednja "šivilja".
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+1
13 12
Rothschild1
21. 09. 2026 18.02
Pac. Potrebno bo ukiniti OBVEZNO "bozicnico". Odpustiti 50.000 parazitov iz JS ... pa bo vse O.K. Simpl kot pasul
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-1
12 13
BBcc
21. 09. 2026 18.14
In eliti ukiniti davke pa smo zmagali. Upsa samo mi redki posamezniki.
Odgovori
+1
3 2
BrezPitt
21. 09. 2026 18.16
Pa uvesti obvezno brezplačno delovno soboto, ukiniti malice in prevoz pa ukiniti praznike....pa bo vse ok. Simpl kot pasul.
Odgovori
+1
2 1
Male?ka
21. 09. 2026 18.17
Ali pa menjat to vlado.
Odgovori
+2
4 2
zvoneti
21. 09. 2026 17.45
Hvala bogu za Evropski fiskalni odbor. Upam, da nas vsaj oni lahko rešijo pred temi roparji, ki jih imamo v parlamentu.
Odgovori
+7
17 10
ROMELS
21. 09. 2026 17.39
Golobova vlada je izčrpala proračun z enormno povečavo plač v javnem sektorju. EU trojka je rešitev za slovenski proračun, goloba pa pred sodišče.
Odgovori
+0
16 16
BrezPitt
21. 09. 2026 18.21
Golobova vlada je zmanjšala javni dolg glede na prejšnjo vlado in pustila Slovenijo v zelo dobri gospodarski kondiciji. Problem je, ko se bomo sedaj začeli enormno zapufavati.
Odgovori
+0
1 1
M1111
21. 09. 2026 17.32
Ta minus je ustvaril že Golob, kar pomeni da nova vlada ne more nič povečati stroške v Proračunu. Zakaj niso jokcali že prej, ker je Golob že obremenil letošnji Proračun s sklenitvijo raznih pogodb.
Odgovori
+2
16 14
BrezPitt
21. 09. 2026 18.23
Golob dobro veš, da je zmanjšal dolg glede na 4 leta nazaj. Sedaj se pa bo pod to nesposobno vlado nazaj povečal.
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+1
2 1
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