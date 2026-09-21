Evropski fiskalni odbor kritičen do odločitve Bruslja glede Slovenije

Evropski fiskalni odbor (EFB) je v danes objavljenem poročilu navedel odločanje Evropske komisije o Sloveniji kot primer spodkopavanja verodostojnosti proračunskih pravil EU.
EFB, ki deluje kot neodvisni svetovalni organ Evropske komisije, je v svojem najnovejšem poročilu o napredku in izvajanju fiskalnih okvirov izrazil ostro kritiko na račun ravnanja Bruslja. Po ugotovitvah odbora se je Evropska komisija odločila, da proti Sloveniji zaradi negotovosti za zdaj ne predlaga začetka postopka zaradi presežnega primanjkljaja (EDP), s čimer je kakršno koli odločitev o tem prestavila na jesen 2026.
Evropski fiskalni odbor opozarja, da je takšna odločitev Komisije problematična iz dveh ključnih razlogov:
Jasna prekoračitev meje: Tako lastne napovedi Evropske komisije kot napovedi slovenske vlade kažejo, da bo proračunski primanjkljaj Slovenije presegel zavezujočo mejo 3 % bruto domačega proizvoda (BDP).
Dodatno povečanje porabe: Komisija je bila seznanjena, da je slovenski Državni zbor po spomladanski gospodarski napovedi sprejel nove ukrepe, ki bodo javnofinančni primanjkljaj še dodatno povečali.
Odbor v poročilu izpostavlja, da se je Evropska komisija namesto sprožitve ustreznih korekturnih postopkov odločila zgolj za mehko opozorilo. Bruselj je namesto ukrepanja le navedel, da "lahko pride do začetka postopka zaradi presežnega primanjkljaja, če ne bodo pravočasno in na verodostojen način sprejeti zadostni popravljalni ukrepi".
Po oceni EFB takšno odstopanje od dosledne uporabe proračunskih pravil zmanjšuje verodostojnost celotnega sistema nadzora nad javnimi financami države članice in EU kot celote
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