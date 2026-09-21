Evropski fiskalni odbor kritičen do odločitve Bruslja glede Slovenije

Evropski fiskalni odbor (EFB) je v danes objavljenem poročilu navedel odločanje Evropske komisije o Sloveniji kot primer spodkopavanja verodostojnosti proračunskih pravil EU.

EFB, ki deluje kot neodvisni svetovalni organ Evropske komisije, je v svojem najnovejšem poročilu o napredku in izvajanju fiskalnih okvirov izrazil ostro kritiko na račun ravnanja Bruslja. Po ugotovitvah odbora se je Evropska komisija odločila, da proti Sloveniji zaradi negotovosti za zdaj ne predlaga začetka postopka zaradi presežnega primanjkljaja (EDP), s čimer je kakršno koli odločitev o tem prestavila na jesen 2026.