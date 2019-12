Evropski komisar Lenarčič se je zavzel za uresničevanje zelenega dogovora

Izrazil je pričakovanje, da bodo članice zeleni dogovor obravnavale resno. "Po eni strani predstavlja velik izziv, po drugi pa veliko priložnost in želel bi si, da bi bila Slovenija med tistimi državami, ki bodo to priložnost dobro izkoristile," je poudaril Lenarčič.

Tudi sicer si želi uspeha zelenega dogovora, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. "Bolj bo svet uspešen pri omejevanju negativnih posledic podnebnih sprememb, manj bo dela zame, manj bo dela za komisarja, odgovornega za upravljanje s krizami," je dejal Lenarčič.

"Zeleni dogovor je predsednica Ursula von der Leyen obljubila v prvih sto dneh mandata, kot vidite, pa ga je predstavila že enajsti dan. Tako da komisija s tem predlogom misli resno," je dejal evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Janez Lenarčič ob današnjem obisku v Ljubljani.

Zeleni dogovor je bila po njegovih besedah glavna tema njegovih današnjih pogovorov s premierjemMarjanom Šarcem, predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom in predsednikom republike Borutom Pahorjem. Srečanja so bila predstavitvene narave. "Pogovarjali smo se predvsem o prednostnih nalogah nove Evropske komisije, zlasti o zelenem dogovoru," je opisal Lenarčič.

Na področju zelenega dogovora vidi tudi največje izzive za Slovenijo v prihodnjih letih. "Mislim, da smo tu v nedavni preteklosti sprejemali odločitve, zaradi katerih bo doseganje podnebnih ciljev za Slovenijo težje, kot bi bilo sicer, ampak je še vedno možno," je dejal.

Slovenijo čakajo tudi strukturne reforme, ki jih Evropska komisija Sloveniji že dlje časa priporoča. "To je za Slovenijo dobro in v njenem interesu je, da bodo na dolgi rok zdržali pokojninski sistem, zdravstveni sistem, dolgotrajna oskrba starejših in dobra fiskalna kondicija," je še dejal komisar.

Izrazil je razočaranje nad dosežki podnebne konference Združenih narodov v Madridu, ki se je v nedeljo končala s kompromisnim dogovorom o nujnosti ukrepanja za doseganje ciljev glede dviga temperature, a z odložitvijo odločanja o knjigi pravil za izvajanje pariškega sporazuma na leto 2020.