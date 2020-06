Evropski komisar od Janše zahteva pojasnila glede zamenjave na vrhu Statističnega urada.

Na vprašanje o razlogih za pismo odgovarjajo, da je "komisija zavezana zagotavljanju popolnega spoštovanja načel nepristranskosti in strokovne neodvisnosti nacionalnih statističnih organov, kot to določa zakonodaja EU" .

Vlada je konec maja zamenjala generalnega direktorja statističnega Bojana Nastava in za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 22. novembra.