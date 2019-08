Kdo so kandidati za evropske komisarje?

Romunija in Portugalska sta sicer edini, ki sta upoštevali poziv nove predsednice komisije, ki želi oblikovati spolno uravnoteženo komisijo, in v Bruselj poslali dve imeni, moškega in žensko kandidatko.

Edini, ki še nista sporočili imen kandidatov, sta Italija in Francija. Slednja naj bi namreč čakala na to, kateri položaj bo na voljo, in nato predlagala ustreznega kandidata. Med možnimi imeni se omenjajo nekdanja evropska poslanka Sylvie Goulard, pogajalec EU za brexit Michel Barnier in nekdanji francoski premier Jean-Pierre Raffarin.

Medtem pa se je Italija znašla v globoki politični krizi. Premier Giuseppe Conte je odstopil, trenutno pa potekajo pogovori med levosredinsko Demokratsko stranko in populističnim Gibanjem pet zvezd o oblikovanju nove koalicije. O komisarskemkandidatu se vladi pred razpadom ni uspelo dogovoriti.