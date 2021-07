'Janša je samo provokator.' Kritiki: EPP dela enako napako kot pri Orbanu

"Nič od tega ni vzbudilo zaskrbljenosti Evropske ljudske stranke (EPP), glavnega zavezništva konservativnih in desnosredinskih strank na celini, ki med drugim vključuje nemške krščanske demokrate, francoske republikance in tudi Janševo SDS," v članku z naslovom Konservativci v EU na udaru zaradi mehke drže do slovenskega premierja pišeta Maia de la Baume in Andrew Gray . Ob tem dodajata, da so uradniki EPP zavrnili nekatere zaskrbljene glasove, da se Janša postopoma spreminja v slovensko verzijo njegovega madžarskega zaveznika Viktorja Orbana . Evropska ljudska stranka je namreč dolgo časa vključevala tudi stranko Fidesz, vse do letošnjega marca, ko stranka madžarskega premierja ni več članica skupine EPP.

"Obiskala sem Slovenijo in govorila z vladnimi uradniki ter predstavniki civilne družbe," je dejala Roberta Metsola , podpredsednica evropskega parlamenta, ki velja za eno najbolj ostrih zagovornic vladavine prava v EPP. "Razprave, ki smo jih imeli, so bile odlične in odkrite, zato vem, da bomo dialog nadaljevali. V predsedovanje polagamo veliko upanja, čeprav se zavedamo, da obstajajo vprašanja, ki jih je treba nasloviti in upam, da bodo obravnavana."

Vendar, kot izpostavlja časnik, gre za velik kontrast v primerjavi s poročili človekoljubnih organizacij, nevladnikov in mednarodnih nadzornikov. Svet Evrope, sicer vodilni organ za človekove pravice na celini, je obsodil "osupljivo poslabšanje svobode medijev v zadnjem letu v Sloveniji". V najnovejšem poročilu Freedom House, nevladne organizacije za demokracijo in človekove pravice, o Sloveniji pa so zapisali, da sta Janša in njegova stranka "poskušala poseči v neodvisne institucije". Zaskrbljenost so izrazili tudi uradniki iz Evropske komisije, ko je slovenska vlada preprečila imenovanje evropskih delegiranih tožilcev. Ti bi morali bedeti nad potencialnimi zlorabami evropskih sredstev. Zaradi zapletov z neimenovanjem kandidatov je odstopila tudi ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič .

Slovenska vlada je sicer zavrnila obtožbe in jih označila za lažne oz. prenapihnjene, za njimi pa da stojijo ideološki nasprotniki, ki jih podpirajo do premierja in vlade sovražno nastrojeni mediji. Janša je v intervjuju za indijsko televizijo WION zatrdil, da ni evroskeptik in dodal, da se je za Evropo in evropske vrednote bojeval celih 30 let. Glede neimenovanja tožilcev pa je dejal, da to ne bo preprečilo delovanje Evropskega javnega tožilstva. "Poglejte, pred 33 leti sem bil mlad novinar in pisal kritične članke do komunističnega režima," je povedal za WION TV. "Dvakrat so me aretirali, obsodili in zaprli. Tako vem, kaj je svoboda govora, vem, kaj je svoboda medijev, in ne verjemite vsemu, kar piše v evropskih časopisih."

Kritiki EPP: Skupina ne vidi paralel s primerom Fidesz

Toda nasprotniki EPP pravijo, da se stranka iz izkušenj z Orbanom in Fidesom ni naučila lekcije. "SDS je Fidesz v nastajanju," je dejal Sergey Lagodinsky, nemški poslanec iz skupine Zelenih. "EPP ne sme ponoviti napake, ki jo je storila z Orbanovim Fideszom. Če resno verjamejo v demokracijo in vrednote, morajo razmisliti o izključitvi članov SDS ali pa vsaj zamrznitvi njihovega članstva, dokler Janša, njegova stranka in njeni mediji ne prenehajo z napadi na vladavino prava in demokracijo v državi."