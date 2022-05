'EU bi morala storiti več za zaščito vrednot na Poljskem in Madžarskem'

V resoluciji, ki so jo sprejeli s 426 glasovi za, 133 proti in 37 vzdržanimi, so evropski poslanci pozdravili postopek zaslišanj Sveta EU z obema državama v skladu s 7. členom Pogodbe o EU, a so posvarili, da mora Svet EU pokazati resno zavezo in napredek pri varovanju evropskih vrednot, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Zaslišanja morajo med drugim potekati redno in strukturirano, slediti pa mora hitra uveljavitev priporočil z jasno določenimi roki. Poudarjajo, da "soglasnost v Svetu ni potrebna za prepoznavanje jasne grožnje vrednotam unije".

Kritični so bili tudi do dela Evropske komisije. Evropski poslanci so opozorili, da je komisija proti Madžarski aprila uradno sprožila mehanizem pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava, tega pa še ni storila za Poljsko.

Dodatno so evroposlanci pozvali obe instituciji, naj ne potrdita madžarskega in poljskega načrta za okrevanje, saj da se to lahko zgodi šele, ko bosta državi v celoti upoštevali vsa priporočila na področju vladavine prava in uveljavili vse pomembnejše odločitve sodišč.

Evropski poslanci so ob tem še opozorili, da ni sprejemljivo, da Madžarska in Poljska nista uveljavili več odločitev Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice, saj morajo vse države članice spoštovati zakonodajo EU.