Evropski parlament podprl Petroviča za člana Evropskega računskega sodišča

Evropski parlament je kandidaturo slovenskega kandidata Jorga Kristijana Petroviča podprl s 487 glasovi za, 196 glasovi proti in 11 vzdržanimi glasovi, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta.

Petroviča, ki je po izobrazbi magister ekonomije s področja računovodstva in revizije, je 10. januarja zaslišal odbor Evropskega parlamenta za proračunski nadzor. Člani odbora so izpostavili njegov izvrsten življenjepis, a je razpravo najbolj zaznamovala zavrnitev njegove kandidature na odboru DZ oktobra lani.

Petrovič je v predstavitvi na odboru Evropskega parlamenta izpostavil, da ni bil nikoli član nobene politične stranke in da se je večino poklicne poti ukvarjal z revizijami javne porabe v Sloveniji, zadnjih devet let na položaju člana senata slovenskega računskega sodišča, pred tem pa devet let kot vrhovni državni revizor.