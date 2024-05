Evropski parlament podprl zakonodajo o preprečevanju nasilja nad ženskami

Zakonodaja določa pravila glede opredelitve in obravnave določenih kaznivih dejanj ter žrtvam zagotavlja potrebno podporo in zaščito. Na evropski ravni bo kriminalizirala pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke, nesoglasno izmenjavo intimnih slik in spletno ustrahovanje.

Nova pravila uvajajo tudi posebne smernice za kazniva dejanja na spletu, kot sta razkrivanje zasebnih informacij in neželeno prejemanje spolno eksplicitnih vsebin.

Žrtvam naj bi omogočila tudi boljši dostop do pravnega varstva in zdravstvene oskrbe, države članice pa zavezuje, da jim zagotovijo ustrezno raven specializirane zaščite in podpore. Članice bodo denimo morale zagotoviti, da lahko žrtve prijavijo kazniva dejanja prek dostopnih in enostavnih kanalov, tudi prek spleta.

Nova pravila, ki jih mora potrditi še Svet EU, bodo morale države začeti izvajati v treh letih.