Evropski parlament se je opravičil Sloveniji

Na enem od letakov, ki so bili 22. februarja ob predstavitvi aktivnosti za junijske evropske volitve na voljo bruseljskim dopisnikom, je bila Slovenija označena z enako barvo kot nečlanice EU.

Opravičilo vodje kabineta predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsole je danes prejel stalni predstavnik Slovenije pri EU Iztok Jarc , so navedli na stalnem predstavništvu.

Jarc je v pismu vodji kabineta predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola izrazil razočaranje nad tem. Prosil je, da se napaka popravi, gradivo pa takoj umakne, ter predlagal javno opravičilo. Odzvali so se tudi nekateri evropski poslanci iz Slovenije.

Tudi predsednica države Nataša Pirc Musar je dan kasneje v nagovoru ob razpisu volitev v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji potekale 9. junija, med drugim dejala, da Slovenija upravičeno pričakuje opravičilo za napako v predvolilnem letaku.

V parlamentu so sicer pojasnili, da je šlo za tiskarsko napako in da so letak popravili.

Na ozadju letaka je bil natisnjen zemljevid Evrope, na katerem so bile članice unije označene s svetlejšo barvo, podlaga in nečlanice pa v temnejšem odtenku. Tako je bila obarvana tudi Slovenija, ki bo 1. maja letos obeležila 20 let članstva v EU.