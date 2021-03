Slovenija v 'žalostni družbi držav, ki sta neodvisne medije že popolnoma zatrli'

O vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev v Sloveniji bo danes na plenarnem zasedanju razpravljal Evropski parlament. Razprava o svobodi medijev naj bi se po prvotnih načrtih osredotočila le na Poljsko in Madžarsko, a so konec preteklega tedna v to "žalostno družbo držav, ki z mediji ravna enako brezkompromisno", uvrstili tudi Slovenijo. V Društvu novinarjev Slovenije pravijo, da je bila uvrstitev "potrebna in nujna". Da premier Slovenijo postavlja ob bok neliberalnim državam, opozarjajo v Levici, v SAB pa menijo, da si slabše popotnice pred predsedovanjem ne bi mogli zamisliti.

icon-expand Napadi na medije vse glasneje odmevajo tudi v Evropi. FOTO: Profimedia

Ob 15. uri se bo razprava v Evropskem parlamentu začela z izjavama portugalske državne sekretarke za evropske zadeve Ane Paule Zacarias v imenu Sveta EU ter podpredsednice Evropske komisije za vrednote in preglednost Vere Jourove. Zatem bodo sledili nastopi evropskih poslancev, na koncu pa sklepni izjavi Sveta EU in Evropske komisije. Napadi na medije in novinarje premierja Janeza Janše v zadnjih tednih namreč vse glasneje odmevajo na evropskem političnem parketu in v evropskih medijih. V Bruslju, še posebej ob dejstvu, da bo Slovenija že kmalu prevzela predsedovanje Uniji, katere temeljna vrednota je tudi svoboda medijev, narašča zaskrbljenost zaradi vse ostrejših napadov na medije ter premika Slovenija k državam vzhodne Evrope, kjer pod vladavino skrajno desnih vlad in voditeljev z močnimi avtoritarnimi težnjami svoboda medijev (in kritično poročanje do vladajočih) v praksi postaja le še črka na papirju.

Društvo novinarjev: Uvrstitev Slovenije v razpravo je bila potrebna in nujna Dan pred razpravo je tudi 19 mednarodnih nevladnih organizacij ter združenj s področja medijev in človekovih pravic pozvalo k odločnemu ukrepanju za zaščito neodvisnega novinarstva v teh treh državah. Med njimi je tudi Društvo novinarjev Slovenije, kjer pred današnjim zasedanjem o svobodi medijev v Sloveniji, na Poljskem in Madžarskem ugotavljajo, da se dinamika, intenziteta in brutalnost napadov na medije le še stopnjujejo. Včerajšnji poziv premierja Janše k odstopu direktorja STA, Bojana Veselinoviča,"pospremljen z grobo obtožbo o nezakonitih ravnanjih direktorja, je le še en nedopusten korak več pri neposrednem političnem vmešavanju in težnjah po zlomu STA",so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Da premier s svojimi ravnanji le dokazuje vse trditve, ki se jih trudi zanikati pred domačo in evropsko javnostjo, še pravijo v DNS. Od predsednika vlade bi pričakovali, da bo ščitil STA pred"arbitrarnim odločanjem Ukoma", Janša pa se nasprotno "z neutemeljenimi zaključki o nezakonitih ravnanjih direktorja postavlja še v vlogo (raz)sodnika, s čimer ne spodkopava le medijske svobode in avtonomije, ampak tudi vladavino prava". Razvoj dogodkov po njihovih besedah žal le še potrjuje, da je bila razširitev današnje razprave o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev tudi na Slovenijo "potrebna in nujna". EU je ob spodkopavanju medijske svobode na Madžarskem in Poljskem predolgo stala ob strani, kar je prispevalo k temu, da se model podrejanja medijev učinkovito širi v druge članice EU.

icon-expand V DNS menijo, da je bila razširitev razprave, ki je bila sprva namenjena le Poljski in Madžarski, na Slovenijo nujna. FOTO: Shutterstock

LMŠ: Na predvečer predsedovanja EU se je Slovenija znašla v žalostni družbi držav Pred današnjo razpravo v LMŠ opozarjajo, da tudi Bruselj opaža, da je svoboda medijev v Sloveniji vse bolj načeta."Prevzeti nadzor in obvladovati" – to je po njihovih besedah cilj premierja Janše, ko gre za medije. Od tod izhajajo tudi njegovi poskusi "prikrojiti medijske vsebine in njihovo interpretacijo, utišati kritike, drugačna mnenja in pomisleke ter obračunati z vsemi, ki podvomijo, nastavijo ogledalo, ki zgolj poročajo oziroma ki zgolj opravljajo svoje delo – vestno in profesionalno. Pluralnost razume kot grožnjo, časti oziroma celo zahteva enoumje in 'orbanizacijo', obračunava kadrovsko in finančno, da bi izsilil vsebino, ukrojeno po meri vlade." Na predvečer predsedovanja Svetu EU se je Slovenija znašla"v žalostni družbi držav, ki z mediji ravna enako brezkompromisno",so v sporočilu za javnost še zapisali v LMŠ. Pri tem pa spomnili na ustavitev financiranja STA ter včerajšnji poziv premierja direktorju STA, naj odstopi. "Vse to slepomišenje okoli financiranja je namenjeno temu, da se to agencijo uniči in se jo nadomesti z novo agencijo po meri stranke SDS,"pravi predsednik LMŠ, Marjan Šarec. "Žal mi je, da se je Slovenija znašla v družbi dveh držav, ki sta neodvisne medije že popolnoma zatrli, državne preoblikovali v svoja propagandna glasila, državljankam in državljanom pa nasilno kratita pravico do obveščenosti,"pa ob tem poudarja evropska poslanka Irena Joveva.

Levica: Vlada Slovenijo spreminja v družbo, ki se oddaljuje od temeljnih načel enakosti, odprtosti in svobode Jasno je bilo, da bo vlada Janeza Janše tudi vlada, ki bo poskušala spremeniti Slovenijo po podobi stranke SDS, pa pravi vodja poslancev Levice, Matej T. Vatovec. "Z njegovim obnašanjem in osebnimi kapricami predsednik vlade Slovenijo postavlja ob bok neliberalnim državam, ki so skorajda že na meji nedemokratičnih držav."S tem meče slabo luč na Slovenijo znotraj evropske skupnosti, tudi ob prihajajočem predsedovanju Slovenije Uniji. Pozivi, kot je bil nedavni poziv evropskega poslanca Guyja Verhofstadta, naj EU ukrepa, preden Slovenija nastopi predsedovanje, so po besedah Vatovca resen alarm in signal, kaj pomeni Janša za podobo Slovenije v svetu. "Zato poudarjamo, da je ta vlada škodljiva, ne zgolj gospodarsko in socialno, ampak je škodljiva tudi z vidika, da Slovenijo spreminja v družbo, ki se oddaljuje od temeljnih načel enakosti, odprtosti in svobode," dodaja Vatovec. Poudarja tudi, da imata ostali državi v trio predsedujočih v programu predsedovanja poudarjene prav temeljne demokratične vrednote, kot sta pravna država in svoboda medijev. "Če ena država v trojčku predsedovanja krši vsa načela, ki naj bi jih promovirala, je to zaskrbljujoče, saj kaže na to, da te svoboščine niso več tako samoumevne in spominjajo na prakse v drugih državah, ki se odmikajo od pridobitev po drugi svetovni vojni, ko se je svet poskušalo graditi na strpni in svobodni podobi." SAB: Slabše popotnice si Slovenija pred predsedovanjem ne bi mogla zamisliti V SAB ob tem pravijo, da je prav vladno "obračunavanje z mediji, zlasti popolnoma neprimeren odnos predsednika vlade do medijev in posameznih novinarje"zaznamovalo prvo leto tretje Janševe vlade. Kratenje medijske svobode v Sloveniji je zdaj zaznal tudi Bruselj, "slabše popotnice si Slovenija pred predsedovanjem ne bi mogla zamisliti, najhuje pa je to, da se pritiski in spodkopavanje verodostojnosti medijev stopnjujejo," še opozarjajo. "Agenda največje koalicijske stranke je jasna: postopno uničenje medijev, ki zagotavljajo neodvisne informacije javnega značaja. Te bi nato nadomestili z mediji in novinarji, ki nudijo politično propagando v korist vladajoče koalicije in stranke SDS."Tak scenarij bi pomenil konec demokracije in pravne države, še dodajajo v SAB. DeSUS: Agresivno postopanje zoper neodvisnost medijev v moderni družbi nima prostora Iz poslanske skupine DeSUS pred današnjo razpravo sporočajo, da so se vedno zavzemali za absolutno svobodo in neodvisnost medijev, "tudi pri različnih poskusih, da se posega na to področje. Zahvaljujoč PS DeSUS je tako imenovani medijski trojček bil deležen daljše javne obravnave. Prav tako smo ostro obsodili prekinitev financiranja STA." Agresivno postopanje zoper temeljnih načel ustavne ureditve, neodvisnih ustanov in medijev, v moderni družbi nima prostora, še dodajajo. Za odziv pred današnjo razpravo v Evropskem parlamentu smo zaprosili tudi druge parlamentarne stranke. Odgovorov še nismo prejeli.