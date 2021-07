Evropski poslanci iz Slovenije v Strasbourgu v bran in ostro proti Janši

Medtem ko Romana Tomc trdno verjame, da vlada pod vodstvom Janeza Janše "zna in zmore" uspešno voditi Slovenijo in EU, Tanja Fajon opozarja na zmanjšanje ugleda Slovenije pod sedanjo vlado. Tudi Klemen Grošelj je glede predsedovanja pesimističen, čeprav še vedno upa, da se bo dobro izteklo, Milan Zver pa je tako kot Tomčeva podprl vlado.

icon-expand Premier Janez Janša je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavil prednostne naloge šestmesečnega slovenskega predsedovanja Svetu EU. FOTO: AP

"Enako kot je vlada predana delu za Slovenijo, je slovensko predsedstvo odločeno, da pomaga EU pri doseganju ciljev, ki so pred nami," je v današnji razpravi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki je sledila predstavitvi slovenskega predsedovanja Svetu EU premierja Janeza Janše, zatrdila njegova strankarska kolegica Romana Tomc (EPP/SDS). Slovenska vlada je v minulem letu pokazala, "da zna in zmore", in "enako kot je vlada predana delu za Slovenijo, je slovensko predsedstvo odločeno, da pomaga EU pri doseganju ciljev, ki so pred nami," je zatrdila. "Želimo svobodo v najširšem pomenu in vladavino prava za vse. Želimo sodelovanje in želimo spoštovanje." Janši je zaželela, "da s svojimi izkušnjami in modrostjo pomagaš okrepiti sodelovanje, da s svojo vztrajnostjo vzpodbujaš k preseganju razlik in s predanostjo iščeš tisto, kar nas povezuje. Srečno pri tem tvojem drugem predsedovanju, za katerega ne dvomim, da ga boste skupaj z vso ekipo opravili z odliko". Fajonova: Kritik na račun moje države je vse več Evroposlanka Tanja Fajon (S&D/SD) je dejala, da je Slovenija v EU zadnjih 17 let pisala uspešne zgodbe: "Evropski poslanci iz Slovenije smo promovirali zgledne slovenske projekte in prodorne slovenske ljudi. S ponosom. Danes bi v tej dvorani želela čutiti enak ponos. Pa je kritik na račun moje države vsak dan več. Ugled Slovenije se je v času trenutne vlade žal zamajal in premnogi se sprašujete o naših vrednotah in evropski naravnanosti." Obenem je izrazila upanje, da bo državi in ljudem v prihodnjih mesecih vendarle "vrnjen ugled in ponos", ter Janšo pozvala, naj Slovenijo vrne "na pot odprtih, modernih, prijaznih in sposobnih držav".

Evropska poslanka in predsednica SD Fajonova je izpostavila, da se je v času sedanje vlade ugled Slovenije "žal zamajal" ter da se premnogi sprašujejo "o naših vrednotah in evropski naravnanosti". "Raziskave javnega mnenja so jasne. Velikanska večina Slovencev danes ne podpira smeri, v katero drvi naša država," je izpostavila. Zato danes "v Sloveniji vre" in ljudje zahtevajo spremembo, je še dodala.

Svojim kolegom je sicer sporočila, da "dejanja in besede predsednika vlade ali posameznih ministrov niso tudi dejanja in stališča vseh naših ljudi", kar dokazujejo tudi raziskave javnega mnenja, po katerih "velikanska večina Slovencev ne podpira smeri, v katero danes drvi naša država. Ne podpirajo pogosto nespoštljive retorike, arogance, cinizma. Ne podpirajo posnemanja madžarskega ali poljskega premierja, pritiskov na medije, tožilstvo in neodvisne institucije. Ne podpirajo samovoljnega odločanja mimo zakonov in ustave ali včasih pajdašenja s skrajno desnico. Ne bodo dopustili, da se na tak način spreminja značaj slovenske družbe," je dodala. Po njenem danes v Sloveniji vre: "Odraz tega žalostnega političnega ozračja so bile tudi demonstracije danes pred parlamentom. Ljudje ne dovolijo, da bi bili utišani. Ljudje zahtevajo spremembo! Želijo priložnost, da bi dokazali, da smo odgovoren, zrel in samozavesten narod." Janšo je pozvala, naj Slovenijo vrne v jedro zdrave EU.

Tudi Klemen Grošelj (Renew/LMŠ) je izrazil dvom, da večina Slovencev in tudi večina Evropejcev deli Janševo vizijo EU in njene prihodnosti. Tehnična narava tem predsedovanja tega ne more skriti, saj prihodnost ni pogojena zgolj s tehnično-tehnološkim napredkom, ampak predvsem z vrednotami, na katerih bo ta napredek temeljil. Slovensko predsedovanje Svetu EU bo po besedah Grošlja "vsebinsko precej prazno", saj med pričakovanji ljudi in evropskimi vrednotami na eni strani ter izhodišči Janševe vlade "zeva velik prepad", ki "onemogoča napredek pri netehničnih, a ključnih vprašanjih, kot sta vladavina prava in svoboda medijev". V dobro Slovenije in EU upam na predsedovanje, ki bo omogočilo napredek, a obenem pustilo čim manjši oziroma nikakršen ideološki pečat na EU in njeno prihodnost, je še poudaril poslanec in dodal, da "za Slovenijo to na žalost ne more pričakovati, lahko le upa na demokratično spremembo".