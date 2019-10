Evropski poslanci: o vstopu Hrvaške v schengen naj odloča nova komisija

Ljudmila Novak (EPP/NSi), Franc Bogovič (EPP/SLS), Irena Joveva (RE/LMŠ), Klemen Grošelj (RE/LMŠ), Tanja Fajon (S&D/SD) in Milan Brglez (S&D/SD) so v skupnem pozivu poudarili, da je povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev sprejela Evropska komisija, katere mandat se bo iztekel v zelo kratkem času.

Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen . Po njihovem mnenju gre namreč za odločitev, ki ima pomembne dolgoročne in strateške posledice za Evropsko unijo.

Evropska komisija naj bi vprašanje, ali Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje, obravnavala prihodnji torek. Pred tem je bila ta točka že dvakrat na dnevnem redu kolegija komisarjev, 2. in 16. oktobra, a so jo preložili.

Zato pozivajo, naj to odločitev sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ob tem poudarjajo, da mora komisija o ustreznosti vstopa Hrvaške v schengensko območje odločiti na podlagi objektivne strokovne ocene tehnične in varnostne usposobljenosti in v primeru najmanjšega suma o neusposobljenosti Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje.

Vstop Hrvaške v schengen ne sme predstavljati varnostne grožnje EU

Poslanci v pozivu sicer poudarjajo, da je vstop Hrvaške v schengensko območje v našem skupnem interesu, saj se zavedajo vseh prednosti tovrstne vključitve, tako za Slovenijo kot tudi za EU, hkrati pa njen vstop ne sme predstavljati varnostne grožnje EU.

Po njihovem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede njene skladnosti s pravnimi standardi EU, zlasti kar zadeva spoštovanje in izvrševanje mednarodnih sporazumov in sodb.

"Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov hrvaške vlade, ki zbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom glede transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov,"so opozorili.

Poslanci so poziv naslovili na predsednika Evropskega komisije Jean-Clauda Junckerja, njegovo naslednico Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, njegovega naslednika Charlesa Michela in slovenskega premierja Marjana Šarca.