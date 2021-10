Evropski poslanci v Sloveniji o pravni državi in svobodi medijev

V misiji sodeluje sedem poslancev iz parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), po eden iz vsake politične skupine, ter poslanec iz odbora za proračunski nadzor. Te misije pripravi in izvede odbor Libe. Srečanje bo v Sloveniji potekalo od danes pa vse do petka.

Največjo politično skupino, desnosredinsko Evropsko ljudsko stranko (EPP), zastopa Romana Tomc, ki je minuli teden dejala, da glede na dosedanje izkušnje nima nobenih posebnih pričakovanj v povezavi s to misijo. "Gre za politično misijo, uperjeno proti aktualni vladi. V skladu s tem kaj več od političnih izjav ni pričakovati," je sporočila.

Vodja delegacije je Sophie in' t Veld iz liberalne Renew, preostali člani pa so Cyrus Engerer iz socialdemokratske S&D, Tineke Strik iz vrst Zelenih, Nicolaus Fest iz skrajno desne skupine Identiteta in demokracija, Assita Kanko iz vrst zmerno evroskeptične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Konstantinos Arvanitis iz evropske levice ter Mikulaš Peksa kot član odbora za nadzor proračuna iz vrst Zelenih.

Program obiska vključuje srečanja z nevladnimi organizacijami, varuhom človekovih pravic, predstavniki akademske sfere, novinarji in organizacijami, ki si prizadevajo za svobodo medijev, z vrhovno državno tožilko in nekdanjo predsednico Društva tožilcev Slovenije, s pooblaščenko za varstvo podatkov, z uradniki ministrstva za pravosodje in ministrstva za kulturo, s predstavnikom Komisije za preprečevanje korupcije, s poslanci državnega zbora in predsednikom državnega sveta ter s predsednikoma ustavnega sodišča in računskega sodišča.