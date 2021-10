Evropski poslanci v Sloveniji o svobodi medijev, boju proti korupciji in pravni državi

Sedem poslank in poslancev Evropskega parlamenta iz odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in poslanec iz odbora za proračunski nadzor v sredo prihaja na obisk v Slovenijo. Delegacijo sestavljajo Sophie in 't Veld (Nizozemska), Romana Tomc (Slovenija), Cyrus Engerer (Malta), Tineke Strik (Nizozemska), Nicolaus Fest (Nemčija), Assita Kanko (Belgija), Konstantinos Arvanitis (Grčija) in Mikulaš Peksa (Češka).

Sestali se bodo z vrsto predstavnic in predstavnikov države, civilne družbe in medijev. Njihov program med drugim vključuje srečanja z nevladnimi organizacijami, varuhom človekovih pravic, predstavniki akademske sfere, novinarji in organizacijami, ki si prizadevajo za svobodo medijev, z vrhovno državno tožilko in nekdanjo predsednico Društva tožilcev Slovenije, s pooblaščenko za varstvo podatkov in s predstavnikom Komisije za preprečevanje korupcije.