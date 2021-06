Evropski poslanec: Slovenija se mora oddaljiti od zavezništva neliberalnih držav

Od torka do danes sta se v Sloveniji na misiji iskanja dejstev mudila evropska poslanca iz Nemčije Sergey Lagodinsky in Daniel Freund ter nemška poslanka Franziska Brantner (vsi iz vrst Zelenih). Kot je pojasnil Lagodinsky, so imeli zelo natrpan urnik, saj so se med drugim osebno sestali z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino, državnim sekretarjem na zunanjem ministrstvu Gašperjem Dovžanom ter številnimi predstavniki civilne družbe, znanstvene srenje in medijev. Namen obiska je bil predvsem, da so osebno videli razmere v Sloveniji in se z njimi bolje seznanili, je pojasnil evroposlanec.

Lagodinsky: Slovenija se mora oddaljiti od zavezništva neliberalnih držav

Evropski poslanec Lagodinsky je po misiji v Sloveniji ocenil, da je politično gledano situacija zelo kompleksna, odhaja pa z občutkom zaskrbljenosti. Poudaril je, da bi morala Slovenija med predsedovanjem Svetu EU delovati profesionalno in se oddaljiti od t. i. zavezništva neliberalnih držav, kot je Madžarska.

"Imam občutek, da pravna država v Sloveniji še deluje, ni tako hudo kot na Madžarskem ali Poljskem," je še ocenil. Vendar vidi tudi vzorec ponavljajočih poskusov napadov s strani vladajoče stranke SDS in vlade na pravno državo, temeljne pravice in medije, kar pa se mu zdi pred predsedovanjem Svetu EU skrb vzbujajoče. Sicer razume, da so razmere zelo kompleksne, vendar to po njegovem mnenju ne upravičuje teh napadov.

Prepričan je, da bo treba delati na tem, da Slovenija v prihodnjih šestih mesecih v vlogi predsedujoče države ne bo postala zagovornik t. i. zavezništva neliberalnih držav, kot sta Poljska in Madžarska. To bi po njegovem mnenju diskreditiralo Slovenijo.

Tudi Freund o zaskrbljujočem razvoju

Poslanec Freund pa je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da so opravili 15 srečanj in dobili veliko zanimivih pogledov na demokracijo in vladavino prava v Sloveniji. "Razvoj na nekaterih področjih je zaskrbljujoč. Vsa spoznanja bodo prenesli nazaj v Bruselj."