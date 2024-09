Evropski poslanci večinoma pozdravili resor, do postopka v Sloveniji kritični v EPP

Romana Tomc (EPP/SDS) je menila, da je Sloveniji pripadel zanimiv resor, ki lahko veliko obeta. Dodala je, da pa ne ve, kakšna so stališča Marte Kos glede področja, ki ji je bilo dodeljeno. "Tako da bomo videli, kaj bo prineslo zaslišanje, če bo do njega prišlo," je dejala.

"Zagotovo bi si želel, da bi Sloveniji pripadel kateri od močnejših resorjev, ki razpolagajo z velikimi sredstvi," je poudaril Branko Grims (EPP/SDS). Kosova po njegovih besedah ni ustrezna kandidatka, postopek njenega imenovanja pa je v sramoto Golobu in njegovi vladi, "ki sta iz Slovenije hlapčevsko naredila bruseljski predpražnik".

"Zdi se, da je to resor, ki ga je vlada tudi želela, o katerem je veliko govorila, in na nek način je bilo jasno, da je predsednik vlade vrgel Tomaža Vesela čez ramo v zameno za to, da je Slovenija dobila ta resor," je dejal Matej Tonin (EPP/NSi). Po njegovih besedah so zdaj vsi parametri jasni in vse je odvisno od tega, ali se bo Marta Kos prebila čez zaslišanja v Evropskem parlamentu. Tonina je sicer presenetila "konspirativnost" v procesu imenovanja slovenske kandidatke.

Marjan Šarec (Renew/Svoboda) je ocenil, da je Slovenija dobila zelo dober resor, saj je ves čas močna zagovornica nadaljnje širitve in je na vseh evropskih zasedanjih to vedno poudarjala. "Na podlagi lastnih izkušenj dela z Marto Kos lahko rečem, da bo to pravi resor zanjo," je dodal.

Irena Joveva (Renew/Svoboda) meni, da je Kosova dobila enega najboljših, najbolj ključnih in tudi najbolj zaželenih resorjev v tokratni sestavi Evropske komisije. Po njeni oceni gre za resnično velik uspeh Slovenije, saj je področje širitve v zadnjem času dodatno pridobilo na pomenu in je v času geopolitičnih trenj ter blokovskih delitev ena glavnih prioritet unije, vključno s povojno obnovo Ukrajine.