Evropski poslanci zaskrbljeni nad razmerami na RTVS

Spomnili so na lani decembra v Evropskem parlamentu sprejeto resolucijo, ki je med drugim pozvala k prenehanju vseh političnih vmešavanj in pritiskov na uredniško politiko RTVS ter k zaščiti neodvisnosti medija, potem ko je več vseevropskih deležnikov izrazilo zaskrbljenost glede političnih pritiskov vodstva in neutemeljenih sprememb informativnega programa.

Razmere na RTVS so se od sprejetja sklepa v DZ še poslabšale, opozarjajo v pismu in poudarjajo, da to nazorno odraža trajajoča stavka njenih novinarjev, ki zahtevajo predvsem novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo javnega zavoda. Po mnenju stavkajočih novinarjev jim finančno in programsko vodstvo onemogoča delo v skladu s strokovnimi standardi, s čimer ogroža nepristransko in objektivno obveščanje javnosti ter vpliva na strokovno integriteto in verodostojnost tega javnega zavoda.

Evropski poslanci si s številnimi pobudami in predlogi zakonodaje v Evropskem parlamentu in Evropski uniji prizadevajo doseči ustrezne delovne pogoje za novinarje in uredniško avtonomijo javnih medijev v državah članicah, da bi državljanom zagotovili kritičen in verodostojen dostop do informacij. "Žal v dejanjih vodstva RTVS, ki jih lahko označimo kot kolektivno šikaniranje, prepoznavamo nazadovanje tem ciljem. Avtoriteta vodenja izhaja iz kompetentnosti, empatije in spoštovanja. To zajema upoštevanje predlogov večine uredništev pred kakršnimi koli pomembnejšimi odločitvami, kot so programske spremembe ali imenovanja urednikov, ter iskanje rešitev, ko novinarji svoje nelagodje in zahteve izrazijo v stavki," so zapisali.

Evropski poslanci so Graha Whatmougha in Urbanijo pozvali, naj premislita o svojem dosedanjem pristopu, se vzdržita ukrepov prerazporejanja novinarjev, neutemeljenih kazni ali groženj novinarjem, kot so pisna opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ter odpravita spremembe programov in ukinitve priljubljenih in za javnost pomembnih informativnih oddaj. Znova so pozvali tudi k iskanju ustrezne rešitve za zaposlene na RTVS, da ponovno začnejo s kritičnim, politično nepristranskim poročanjem v interesu javnosti. "Svobodo medijev nenehno ogrožajo sile, ki poskušajo spodkopati uredniško neodvisnost in avtonomijo javnih medijev. Pomembna je pluralnost mnenj; vendar ne sme služiti kot pretveza za razgradnjo profesionalnosti in ugleda javnega zavoda RTVS," so še zapisali.