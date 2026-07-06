Grims pred izključitvijo prvič na sestanku pri vodstvu SDS

V sredo bodo poslanke in poslanci Evropske ljudske stranke odločali o izključitvi Branka Grimsa. Danes popoldne pa se je eden vidnejših obrazov Slovenske demokratske stranke oglasil na izvršilnem odboru stranke v Ljubljani in se prvič po napovedi sankcije srečal z domačimi strankarskimi kolegi, ki Grimsa niso vzeli v bran.

Medtem ko je evropska poslanka Romana Tomc na vprašanje, kako komentira izključitev, dejala, da bodo o tem odločali v sredo. "Saj še ni izključen," je dogajanje komentiral poslanec Danijel Krivec in dodal, da je to za stranko nov izziv.

Da Grims ni simptom, ampak izkaz politike SDS, so medtem prepričani evropski socialisti, ki menijo, da bi morali iz Evropske ljudske stranke izključiti kar vse poslance SDS.

"Le na tak način bomo omejili delovanje ekstremne desnice, ki ruši suverenost, neodvisnost in perspektivnost Evropske unije v svojem jazu, v svojem bistvu," je prepričan evropski poslanec SD Matjaž Nemec.