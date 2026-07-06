Grims pred izključitvijo prvič na sestanku pri vodstvu SDS

V sredo bodo poslanke in poslanci Evropske ljudske stranke odločali o izključitvi Branka Grimsa. Danes popoldne pa se je eden vidnejših obrazov Slovenske demokratske stranke oglasil na izvršilnem odboru stranke v Ljubljani in se prvič po napovedi sankcije srečal z domačimi strankarskimi kolegi, ki Grimsa niso vzeli v bran.
Medtem ko je evropska poslanka Romana Tomc na vprašanje, kako komentira izključitev, dejala, da bodo o tem odločali v sredo. "Saj še ni izključen," je dogajanje komentiral poslanec Danijel Krivec in dodal, da je to za stranko nov izziv.
Da Grims ni simptom, ampak izkaz politike SDS, so medtem prepričani evropski socialisti, ki menijo, da bi morali iz Evropske ljudske stranke izključiti kar vse poslance SDS.
"Le na tak način bomo omejili delovanje ekstremne desnice, ki ruši suverenost, neodvisnost in perspektivnost Evropske unije v svojem jazu, v svojem bistvu," je prepričan evropski poslanec SD Matjaž Nemec.
Odziv Janše
Na politični poziv nasprotnikov z leve se je odzval Janez Janša in odgovoril: "Čez deset let boste samo še slab spomin. Adijo."
"Tak odziv – tako danes kot čez deset let – je popolnoma irelevanten," mu je odgovoril Nemec.
O svoji politični usodi je Grims v četrtek dejal, da bo v primeru, če bo izključen, še razmislil, ali bo iskal novo politično domovanje. "Pričakujem pa, da me bodo volivke in volivci prav zato, ker sem dosleden v spoštovanju vrednot, s katerimi je šla SDS na volitve, nagradili, da bom torej imel njihovo podporo."
Neuradno je na bruseljskih hodnikih sicer slišati, da je postopek zoper Grimsa politično svarilo SDS oziroma predsedniku stranke, ki da se je na premierskem mestu znašel v navzkrižju z nekaterimi politikami Evropske ljudske stranke. Denimo glede proizraelske drže, ki jo je Slovenija demonstrirala tudi z dobrodošlico prvemu izraelskemu stalnemu veleposlaništvu.
Zanimalo nas je, kdaj bo veleposlanica, ki je Slovenijo doslej pokrivala z Dunaja, začela z delom v Ljubljani. Iz njene ekipe so nam sporočili le, da priprave tečejo ter da bo ta korak prinesel dodano vrednost v odnosu med državama.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.