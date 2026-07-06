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Slovenija

Grims pred izključitvijo prvič na sestanku pri vodstvu SDS

Ljubljana, 06. 07. 2026 20.15 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Žana Vertačnik
Grims pred srečanjem s SDS

Evropski poslanec Branko Grims se je prvič sestal z vodstvom SDS, odkar mu je evropska politična družina pokazala vrata. Kakšne, če sploh kakšne, bodo posledice zanj doma? In ali bodo na plodna tla padli pozivi evropskih socialistov, prepričanih, da bi se iz Evropske ljudske stranke morali posloviti vsi poslanci stranke SDS?

V sredo bodo poslanke in poslanci Evropske ljudske stranke odločali o izključitvi Branka Grimsa. Danes popoldne pa se je eden vidnejših obrazov Slovenske demokratske stranke oglasil na izvršilnem odboru stranke v Ljubljani in se prvič po napovedi sankcije srečal z domačimi strankarskimi kolegi, ki Grimsa niso vzeli v bran.

Medtem ko je evropska poslanka Romana Tomc na vprašanje, kako komentira izključitev, dejala, da bodo o tem odločali v sredo. "Saj še ni izključen," je dogajanje komentiral poslanec Danijel Krivec in dodal, da je to za stranko nov izziv.

Da Grims ni simptom, ampak izkaz politike SDS, so medtem prepričani evropski socialisti, ki menijo, da bi morali iz Evropske ljudske stranke izključiti kar vse poslance SDS.

"Le na tak način bomo omejili delovanje ekstremne desnice, ki ruši suverenost, neodvisnost in perspektivnost Evropske unije v svojem jazu, v svojem bistvu," je prepričan evropski poslanec SD Matjaž Nemec.

Odziv Janše

Na politični poziv nasprotnikov z leve se je odzval Janez Janša in odgovoril: "Čez deset let boste samo še slab spomin. Adijo."

"Tak odziv – tako danes kot čez deset let – je popolnoma irelevanten," mu je odgovoril Nemec.

O svoji politični usodi je Grims v četrtek dejal, da bo v primeru, če bo izključen, še razmislil, ali bo iskal novo politično domovanje. "Pričakujem pa, da me bodo volivke in volivci prav zato, ker sem dosleden v spoštovanju vrednot, s katerimi je šla SDS na volitve, nagradili, da bom torej imel njihovo podporo."

Grims zatrjuje, da zgolj spoštuje vrednote, s katerimi je stranka odšla na volitve.
Grims zatrjuje, da zgolj spoštuje vrednote, s katerimi je stranka odšla na volitve.
FOTO: POP TV
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Neuradno je na bruseljskih hodnikih sicer slišati, da je postopek zoper Grimsa politično svarilo SDS oziroma predsedniku stranke, ki da se je na premierskem mestu znašel v navzkrižju z nekaterimi politikami Evropske ljudske stranke. Denimo glede proizraelske drže, ki jo je Slovenija demonstrirala tudi z dobrodošlico prvemu izraelskemu stalnemu veleposlaništvu.

Zanimalo nas je, kdaj bo veleposlanica, ki je Slovenijo doslej pokrivala z Dunaja, začela z delom v Ljubljani. Iz njene ekipe so nam sporočili le, da priprave tečejo ter da bo ta korak prinesel dodano vrednost v odnosu med državama.

Branko Grims SDS Evropska ljudska stranka Evropski parlament Janez Janša

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KOMENTARJI13

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murate
06. 07. 2026 21.57
Doma posledično ne bo ker preveč volivcev sanja vrnitev nacistov in fašijev žal .
Odgovori
0 0
murate
06. 07. 2026 21.57
Ne posledično ampak posledic
Odgovori
0 0
natmat
06. 07. 2026 21.42
Vedno bolj zaudarja iz greznice na Trstenjakovi...
Odgovori
+2
3 1
vlahov
06. 07. 2026 21.28
Končno moralen politik. Čestitke in čas ko je treba najti novo Evropsko stranko bolj na desni.
Odgovori
-3
3 6
poper00
06. 07. 2026 21.55
Spet se bodo morali barvati po potrebi.
Odgovori
0 0
street45
06. 07. 2026 21.25
SDS dela sramoto še v svojih vrstah, ni da ni. Cela žalost je ta stranka, stari komunisti pač ne morejo iz svoje kože.
Odgovori
+7
11 4
Petur
06. 07. 2026 21.24
ni sramotno če so ga nagnali..sramotno je to ,da se je kdajkoli pojavil v javnosti..
Odgovori
+8
11 3
Japa Jade
06. 07. 2026 21.19
Janša, ti boš slab spomin prej kot čez 10 let, delaš napako za napako, sicer pa kaplar pač ni general.
Odgovori
+6
9 3
murate
06. 07. 2026 21.59
Japa,Janša pač govori in piše kar želijo slišati in prebrati njegovi volilci
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0 0
Mens sana
06. 07. 2026 21.19
................tovariš Branko bo predlagan za odlikovanje Zlati red za zasluge: za izjemne zasluge pri uveljavljanju in razvoju suverenosti ter mednarodnega ugleda države v nasprotnem bo prenočeval v Dobrunjah...................
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+5
5 0
Anion6anion
06. 07. 2026 21.03
Je prišel na Trstenjakovo na poli sendvič in Pingo.
Odgovori
+5
7 2
rahlo_nepristranski
06. 07. 2026 20.54
Samo vaše levičarske želje
Odgovori
-7
4 11
mackon08
06. 07. 2026 20.50
Ogabnež prve vrste.
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+11
15 4
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