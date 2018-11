Evropski teden testiranja na hiv: vsak peti okuženi ne ve za svojo okužbo

Komisija za aids ministrstva za zdravje izpostavlja, da je takojšnje testiranje ključno za uspešno zdravljenje in preprečevanje nadaljnjih okužb.

Njen namen je osebe, ki so se izpostavile tveganju za okužbo s hivom, spodbuditi k testiranju, zdravstveno osebje pa opozoriti, naj testiranje ponudi pogosteje. Letos se znova pričakuje nizko število novih diagnoz, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Od danes do 30. novembra poteka kampanja Evropski teden testiranja na hiv s sloganom Testiraj. Zdravi. Prepreči.

Anonimno brezplačno testiranje na okužbo s hivom ter na okužbi s hepatitisoma B in C je na voljo na kliniki za infekcijske bolezni ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. Poleg rednega ponedeljkovega termina bo v evropskem tednu testiranje mogoče vsak dan od 14. do 15. ure.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje približno vsak peti prebivalec, ki v Evropi živi s hivom, ne ve za svojo okužbo, in približno vsak drugi zanjo izve pozno.

Lani so v Sloveniji po navedbah inštituta postavili 39 novih diagnoz okužbe s hivom, najmanj po letu 2010, delež zelo poznih diagnoz pa je ostal zelo velik (44 odstotkov). Za uspešno obvladovanje okužbe s hivom je po mnenju Irene Klavs z NIJZ najpomembnejše spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja.

Porast okuženih z virusoma hepatitisa B in C

Mojca Matičič iz Ambulante za spolno prenosljive okužbe ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja testiranje na hiv priporoča vsem, ki menijo, da bi mu bili lahko med življenjem izpostavljeni, še posebej moškim, ki so kadarkoli imeli spolne odnose z moškimi.

Opozarja tudi na porast okuženih z virusoma hepatitisa B in C in drugih spolno prenosljivih okužb. Značilnosti omenjenih okužb lahko preverijo prek aplikacije ASPO.

Društvo informacijski center Legebitra za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, izvaja redno tedensko testiranje na hiv, gonorejo, sifilis in okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Več podatkov o terminih testiranja je na voljo na www.kajisces.si.