V evropskem parlamentu razprava o spoštovanju demokracije v Sloveniji

Razprava v okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic (DRFMG) bo trajala tri ure, od 13.30 do 16.30, in bo potekala v treh delih.

V prvi uri bodo na vrsti odgovorna urednica STA Barbara Štrukelj, generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturoBorut Rončevič, odvetnica in strokovnjakinja za medijsko pravo Nataša Pirc Musar ter Igor Pirkovič iz Združenja novinarjev in publicistov.

Nato bosta nastopila varuh človekovih pravic Peter Svetina in vrhovna državna tožilka Mirjam Kline kot predstavnica Društva državnih tožilcev Slovenije, v zadnjem delu od 15.15 do 16.30 pa premier Janez Janša in minister za kulturoVasko Simoniti.

Skupina, ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v članicah EU spremlja spoštovanje vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19. Prvo razpravo o Sloveniji je opravila 5. marca.

Nekaj dni zatem je o svobodi medijev v Sloveniji razpravljal tudi Evropski parlament na plenarnem zasedanju.

Skupina ima 14 članov, po dva iz vsake politične skupine Evropskega parlamenta. Med njimi ni nikogar iz Slovenije. Vodi jo evropska poslanka iz Nizozemske iz liberalnih vrst Sophie in 't Veld.