Vlada bi razveljavila postopek izbire evropskih delegiranih tožilcev

Spletno Delo je pridobilo sklep, ki ga je pripravil generalni sekretariat vlade in s katerim bo vlada, če ga bo ministrski zbor potrdil, razveljavila postopek izbire, s katerim je državnotožilski svet med štirimi kandidati izbral dva, Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler , ter ju poslal v potrditev vladi. Vlada bi, kot je razvidno iz sklepa, ministrstvu za pravosodje naložila takojšnjo objavo novega poziva za izbiro evropskih delegiranih tožilcev.

V zadnjih tednih se vrstijo pozivi iz Bruslja, naj Slovenija pospeši postopek in vendarle imenuje delegirana tožilca. Pred dnevi je k temu pozval tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders .

Včeraj pa je ministrica dejala, da bi Slovenija lahko najprej imenovala enega kandidata . "To vidim kot eno od možnih rešitev, s katero bi presekali gordijski vozel in rešili situacijo."

Pristojna ministrica Lilijana Kozlovič je kot kandidata za evropska delegirana tožilca predlagala specializirana tožilca Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler, ki ju je, kot omenjeno, predlagal državnotožilski svet, a naj bi jima po neuradnih informacijah nasprotoval premier Janez Janša . Oba naj bi v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim tudi zaradi preiskovanja Janševega premoženja.

Do neimenovanja in zavlačevanja uradne Ljubljane je bila kritična tudi glavna evropska tožilka Laura Codruta Kövesi. "Zelo nas skrbi dejstvo, da bi morali začeti delovati brez evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije. Z našega vidika je to zelo slab signal iz Slovenije,"je dejala za našo televizijo.