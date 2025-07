Evropsko poročilo o kakovosti voda: najčistejše obalne vode imata Litva in Slovenija

Najvišje na lestvici najčistejših obalnih voda je bila lani uvrščena sosednja Hrvaška, kjer so kakovost vode preverjali na 894 mestih.

Evropska agencija za okolje (EEA) je v sodelovanju z Evropsko komisijo objavila oceno kopalnih voda za sezono 2024, v kateri ugotavljajo, da si Slovenija in Litva delita prvo mesto.

V poročilu je navedeno, da so kakovost kopalnih voda ocenjevali na 22.127 lokacijah v 27 državah članicah EU ter v Albaniji in Švici. V najnovejši oceni je 85 odstotkov lokacij izpolnjevalo stroge standarde in doseglo oceno 'odlično', 96 odstotkov pa minimalne standarde kakovosti. Lokacije vključujejo plaže, reke, jezera in kopališča, ki jih nacionalni in lokalni organi testirajo na bakterijsko kontaminacijo. Ugotovili so, da je kakovost obalnih kopalnih voda (morje) na splošno boljša od kakovosti rek in jezer. Ocenjevanje je sicer del direktive EU o kopalnih vodah, ki je bila sprejeta leta 2006.