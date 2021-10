ESČP: Slovenija je diskriminirala invalida

Franc Toplak in Iztok Mrak sta pred referendumom o družinskem zakoniku leta 2015 prosila za prilagoditev volišč. Vrhovno sodišče je odločilo, da volivci nimajo pravice zahtevati prilagoditev volišča vnaprej, ampak šele po volitvah, ustavno sodišče pa je njuni ustavni pritožbi zavrglo brez obrazložitve.

Sodišče v Strasbourgu je zdaj odločilo, da je Slovenija invalida diskriminirala in kršila njuno pravico do pravnega sredstva. Vsakdo ima namreč pravico do pravnega sredstva s preventivnim učinkom, kar pomeni, da mora imeti volivec možnost vnaprej zahtevati dostopno volišče, so zapisali v obrazložitvi.

Evropsko sodišče ob tem ni ugotovilo diskriminacije pri prilagoditvi stavb in volišč. Državna volilna komisija je pri Toplaku uredila klančino, ne pa tudi notranjosti volišča. Mrak je ob obisku volišča naletel na stopnice. Po tem, ko je čakal pred stavbo, ga je mimoidoči potisnil po strmi ozki klančini, skozi zadnji vhod v stavbo. Sodišče je upoštevalo, da je volilna komisija na Toplakovo prošnjo olajšala dostopnost, v neprilagoditvi notranjosti volišč in v tem, da je moral uporabnik invalidskega vozička čakati zunaj in vstopiti skozi zadnji vhod, pa ni ugotovilo kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Franc Toplak je leta 2019 umrl, a je družina v njegovo čast postopek nadaljevala. Sodišče je razsodilo, da mora Slovenija Mraku plačati 3200 evrov, vsaki od Toplakovih hčera pa po 1600 evrov odškodnine in vsakemu od njih povrniti po 1500 evrov odvetniških stroškov.