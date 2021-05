Evropsko združenje tiskovnih agencij pozvalo Janšo, naj razreši spor s STA

Ker za to trditev očitno ni nobenih dokazov, v združevanju ta korak obravnavajo kot še en odkrit napad na STA in njeno neodvisnost.

V EANA poudarjajo, da tiskovna agencija s posredovanjem preverjenih in neodvisnih novic, ki temeljijo na dejstvih, sodi v infrastrukturo države. Njene storitve močno prispevajo k demokratičnim sistemom, ki sprejemajo odločitve na podlagi dejstev. Zdrav demokratični sistem ne more delovati brez svobodnih medijev, dodajajo.

Izredno so zaskrbljeni, ker sta v Sloveniji trenutno v uporabi obe strategiji. Glede na brutalnost uporabljenih ukrepov je položaj STA po njihovi oceni brez primere. Če se brez oklevanja škoduje ugledu vpletenih oseb, je jasno, da so bile meje civiliziranega javnega pogovora prestopljene, opozarjajo.

Kot poudarjajo, je jasen dokaz o kakovosti medijske svobode in medijski politiki v državi možno dobiti z opazovanjem odnosa med državo in tiskovno agencijo ter kako oblasti spoštujejo njeno neodvisnost. Če je neodvisnost tiskovne agencije na udaru, vedno zaznajo dve strategiji – pritisk na upravo ali nadzorni svet tiskovne agencije ter zmanjšanje financiranja agencije, piše v pismu, objavljenem na spletni strani EANA.

Kot še poudarjajo, je STA pomemben del svobodne medijske infrastrukture v Sloveniji. Pred začetkom slovenskega predsedovanja Svetu EU so Janšo pozvali, naj naredi vse, kar je v njegovi moči za rešitev spora na način, da bo neodvisnost STA ostala nedotaknjena.

Hrvaško novinarsko društvo in sindikat izrazila solidarnost s STA

Hrvaško novinarsko društvo (HND) in Sindikat novinarjev Hrvaške (SNH) sta izrazila solidarnost z novinarji v Sloveniji, v kateri je, kot so zapisali, javna in neodvisna tiskovna agencija STA izpostavljena naraščajočim političnim in finančnim pritiskom. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi razmer, v katerih je STA prisiljena zbirati donacije.

Na nedavno objavljeni lestvici o medijski svobodi nevladne organizacije Novinarji brez meja (RSF) je Slovenija padla za štiri mesta v primerjavi z lanskim letom. Slovenija je na 36. mestu med 180 državami, spominja SNH na svoji spletni strani. Objavili so tudi fotografijo članic in članov SNH in HND, ki so na balkonu novinarskega doma sredi Zagreba izobesili ključnik kampanje za zbiranje sredstev za STA #zaobSTAnek.