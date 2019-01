Zdravniki proti evtanaziji: Naše poklicno poslanstvo je usmerjeno k ohranjanju življenja

Potem ko je odprto pismo upokojene učiteljice spodbudilo razpravo o evtanaziji, so svoje povedali tudi predstavniki zdravnikov. Njihovo stališče ostaja odklonilno: "Zdravniki ne bomo dovolili, da nas kdorkoli sili v dejanja, povezana z evtanazijo in aktivno pomočjo pri samomoru. Naše poklicno poslanstvo je usmerjeno k ohranjanju življenja," so zapisali.

Potem ko se je v javnosti spet razplamtela debata o evtanaziji, so svoje stališče predstavili tudi predstavniki zdravnikov – Slovensko zdravniško društvo in Zdravniška zbornica Slovenije. Njihova stališča se niso spremenila in ostajajo odklonilna.

Odbor za bioetiko pri Svetu Evrope evtanazije ne podpira ter poziva vse članice k učinkoviti organizaciji paliativne oskrbe, njegovim stališčem pa sledita tudi Komisija za etiko RS in Odbor za pravno-etična vprašanja (OPEV) pri Zdravniški zbornici Slovenije.

"Stališče obeh zdravniških organizacij je, da zdravniki ne bomo dovolili, da nas kdorkoli sili v dejanja, povezana z evtanazijo in aktivno pomočjo pri samomoru. Naše poklicno poslanstvo je usmerjeno k ohranjanju življenja, o čemer se izobražujemo vso svojo poklicno pot ter si prizadevamo za čim bolj kakovostno zdravstveno oskrbo pacientov v vseh obdobjih življenja," so zapisali v izjavi za javnost. Namesto aktivne pomoči pri samomoru, bi morali več pozornosti nameniti paliativni oskrbi in primerno izobraziti tako (bodoče) zdravnike kot tudi laično javnost, so prepričani. "Z učinkovito paliativno oskrbo bo omogočen dostojen konec življenja, predvsem brez trpljenja tako umirajočih kot njihovih bližnjih." Ob tem so spomnili na 17. člen slovenske ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo, iz česar sledi, da sta evtanazija in zdravniška pomoč pri samomoru kaznivi dejanji. Odprto pismo znova sprožilo polemiko Evtanazija je v Sloveniji znova postala vroča tema, potem ko je Dnevnik objavil odprto pismo, v katerem upokojena učiteljica in ravnateljica Alenka Čurin Janžekovič javno priznava, da si ureja "človeka dostojno slovo – samomor z zdravniško pomočjo v Švici". In dodaja, da mora tja, ker ji država odreka "pravico do dostojne in dostojanstvene smrti". Avtorica se že vse življenje bori s prirojeno boleznijo, ki prizadene sklepe. "Hrustanec in kosti pri tej bolezni dobesedno razpadajo," je zapisala, zdravila ni, lahko si le lajša bolečine in gre vsakih nekaj let "pod nož". "Življenje me je naučilo, da je pomembno poslušati in slišati svoje telo. In prav zato vem, da mi dolgo ne bo več služilo, kot mi je do zdaj. V teh letih se je izčrpalo… ne naveličalo. Še vedno živim radostno. Vendar se zavedam, da mi lahko zdaj, zdaj odpove. Ne bojim se, če bi to prineslo prihod smrti. Bojim pa se, to pa priznam, tako kot mnogi drugi, bolečine, dolgotrajnega vegetiranja na bolniški postelji, odvisnosti od pomoči drugih… Da, tega pa se res bojim. Zato sem se trdno odločila, da si takšnega tretjega življenjskega obdobja ne želim živeti," je opisala, kaj jo je privedlo do odločitve, da raje kot trpljenje izbere dostojanstven odhod. Ob tem je pomembno, da jo podpirajo tudi njeni najbližji. V pismu je neposredno izzvala prej omenjeni zdravniški združenji, zato lahko njun odgovor razumemo tudi kot odziv na njeno pisanje.

Države, kjer je pomoč pri samomoru zakonita Ločiti moramo med evtanazijo, ki predvideva aktivno vlogo zdravnika pri končanju življenja, in pomoč pri samomoru, kjer je vloga zdravnika pasivna. V tem primeru zdravnik le priskrbi sredstva, s katerimi pacient konča življenje, medtem ko mu jih v prvem tudi pomaga aplicirati. Evtanazijo v Evropi dovoljujejo le vse tri države Beneluksa, medtem ko je pomoč pri samomoru dovoljena še v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Finskem. V svetu pa je evtanazija dovoljena še v Kanadi in Kolumbiji. Evtanazija in pomoč pri samomoru za zdravnike nista sprejemljiva, ukinitev zdravljenja je. Razlika je velika V Sloveniji so se doslej razprave o evtanaziji oziroma o aktivni pomoči pri samomoru končale, še preden so zares zaživele. Tak primer je razprava, ki jo je v državnem zboru ob izbruhu afere Radan predlagal Jani Möderndorfer. Poslanci so lahko prisluhnili argumentom obeh strani, tako nasprotnikov kot zagovornikov medicinske pomoči pri končanju življenja, nazadnje pa edini sklep - naj se o vprašanju pripravi širša javna razprava - odločno zavrnili. A po mnenju zdravnikov je odločanje tudi o tej temi odgovornost, ki bi jo poslanci morali sprejeti: "O evtanaziji in zdravniški pomoči pri samomoru mora odločati parlament in sprejeti ustrezno zakonodajo," so zapisali v zgoraj omenjeni izjavi za javnost.

