'Največji dosežek bi bil, da bi se od življenja dostojno poslovila v Sloveniji'

Med podpisniki pobude so meddrugim Slavko Bobovnik, Boris in Sebastian Cavazza, Aleksander Doplihar, Vesna Godina, Viki Grošelj, Spomenka Hribar, Lučka Kajfež Bogataj, Jure Košir, Svetlana Makarovič, Vlado Miheljak, Anita Ogulin, Jan Plestenjak, Mojca Senčar, Ajda Smrekar, Milena Zupančič, Slavoj Žižek, ...

"Še pred kratkim je veljalo, da v Sloveniji ni nikogar, ki bi v skrajni zdravstveni stiski prosil za zdravniško pomoč pri dokončanju življenja. Odkar so to zahtevo javno in odmevno izrekli akademik Janko Pleterski, Alenka Čurin Janžekovič in Sanja Pertoci, tega ni več mogoče trditi. Ta in druga manj odmevna pričevanja pred njimi so le vrh ledene gore, kajti merjenja javnega mnenja so pokazala, da uzakonitev evtanazije podpira v Sloveniji veliko ljudi. Ta podpora pa ni imela javnega glasu, saj ustanove, ki bi morale spodbujati pluralno razpravo o tem vprašanju, tega niso počele. Tudi politične stranke so bile doslej na strani družbenega molka o evtanaziji,"izpostavlja društvo Srebrna nit.

Kot je pojasnila predsednica društva Biserka Marolt Meden, si v društvu Srebrna nit prizadevajo za bolj kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju. V društvu si namreč želijo, da bi imeli vsi starejši, tako tisti, ki še bivajo doma, a potrebujejo različne oblike pomoči, kot tisti, ki so v bolnišnici ali pa v domu starejših, strokovno, prijazno, dostopno in dostojno socialno in zdravstveno oskrbo.