Evtanazija: Dostojanstvena smrt ali umor človeka?

V Zdravniški zbornici so odločno zavrnili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga pripravili v okviru Združenja za dostojno starost Srebrna nit. Predlog namreč razumejo kot poklicno dolžnost zdravstvenih delavcev, da sodelujejo pri končanju življenja in če bo do tega prišlo, bo odbor to razumel kot neke vrste prisilo poklica. Društvu Srebrna nit je do zdaj uspelo zbrati štiri petine podpisov, da bi njihov predlog prišel v parlamentarno razpravo jih potrebujejo še tisoč.

"Če govorimo o osnutku zakona, ki bi bil za zdravnike sprejemljiv, lahko rečem da za velik del zdravništva zakon ne bi bil sprejemljiv v nobeni obliki," je v imenu Zdravniške zbornice govorila dr. Bojana Beović. Za zdravnike, ki se s tem ne strinjajo je v predlogu zakona sicer predviden ugovor vesti, a so pri zbornici do tega skeptični. "Dosedaj, ne v Sloveniji ne v svetu na ravni zakona niso bile predpisane določene poklicne dolžnosti, našega poklica in da je to unikum in prvo tako dejanje žal ravno v zvezi s pomočjo pri samomoru in evtanaziji, kar odbor razume kot neke vrste prisilo poklica, če bi do tega dejansko prišlo," je poudaril dr. Peter Golob, predsednik Odbora za pravno-etična vprašanja pri ZZZS.

icon-expand Evtanazija FOTO: Dreamstime

Stališče zdravniške zbornice, društva Srebrna nit ni presenetilo. "Kajti v vodstvu zdravniške zbornice so ljudje, ki zagovarjajo tradicionalne vrednote in seveda zakon ni v skladu z njihovimi vrednotami in svojih vrednot zanesljivo ne bodo spreminjali," je dejal koordinator Predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Andrej Pleterski. Predlog zakona so v preteklosti že podprle stranke Levica, Socialni demokrati in Gibanje svoboda, pa tudi predsednica države. V SDS-u in Novi Sloveniji pa na drugi strani tak zakon odklanjajo, pridružujejo se jim tudi pri škofovski konferenci. V Srebrni niti ocenjujejo, da bi za postopek letno zaprosilo okoli 30 oseb. Kako pa so si postopek zamislili? Pacient bi najprej napovedal zahtevek, zdravnik bi ga moral nato informirati o možnostih obravnave glede na njegovo zdravstveno stanje. Če bi pacient vztrajal, bi sledila priprava pisne vloge, z mnenjem njegovega zdravnika. Posebna komisija bi nato imenovala neodvisnega zdravnika in psihiatra, ki bi pacienta pregledala ter poročala komisiji - ta bi nato ali ugodila ali zavrnila zahtevek. Če bi temu ugodila, bi sledilo imenovanje pooblaščenega zdravstvenega delavca. Učinkovino bi si nato bolnik vnesel sam - le v izjemnih primerih - ko tega ne bi mogel storiti - bi to storil pooblaščeni zdravstveni delavec.

Časa za zbiranje 5000 podpisov imajo v društvu še mesec dni, in kot kaže - manjka jim namreč le še petina - se bo o predlogu moral pogovarjati Državni zbor. V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorili Alenka Forte iz SDS-a, ki predlogu ostro nasprotuje in Nataša Sukič iz Levice, ki predlog podpira. "Bistvo življenja ni v nedotakljivosti ampak v dobrobiti za vsakega izmed nas in v naši avtonomiji, da odločamo o nas samih kadar se znajdemo v brezizhodni situaciji," je dejala Sukičeva. Fortejeva pa je bila drugačnega mnenja, po njenem zakona, ki nalaga poklicno obveznost zdravnikom pri pomoči umora in evtanazijo v stranki SDS ne morejo podpreti. "Večina zdravništva je proti in to zakon zdravništvu ne more nalagati."

icon-expand Evtanazija FOTO: Dreamstime

Sukičeva je ponovno zatrdila, da mora človek imeti pravico, da sam odloča o sebi, to je po njenem mnenju neka osnova. Kot je poudarila, ne razume kako si kdorkoli drzne vzeti v roke to moč odločanja. Fortejeva, ki je sicer zdravnica že 37 let je zatrdila, da pacienti, ki imajo slabo prognozo in težko diagnozo ne izražajo želje po smrti. "Govoriti na tak način in vsiljevati voljo ne gre. Gre za vprašanje ljudi in za situacije, ki so različne. Ljudje imajo pravico se odločati o sebi. Gre za hude situacije in ljudje morajo imeti to možnost," je poudarila Sukičeva. Slovenija je sicer leta 2010 sprejela program paliativne oskrbe. V Sloveniji je po besedah Fortejeve vsaj 12 ambulant, ki se ukvarjajo z bolečino. "Na razviti civilizirani družbi je, da vsak, ki trpi bolečino in ima duševne stiske, dobi polno podporo." A nekomu to zadošča, nekomu ne, je bila jasna Sukičeva. Prepričana je, da ljudje ne želijo biti tako omamljeni z morfijem, da na koncu niso več oni. "Človek mora imeti avtonomijo, da se odloči da dostojno in dostojanstveno umre. A ni to bolje, da je to smrt, kjer se lepo posloviš od svojcev, si obkrožen z njimi?"

icon-expand Alenka Forte in Nataša Sukič FOTO: 24UR ZVEČER