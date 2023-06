Strah pred trpljenjem: 'Za evtanazijo bi se letno odločilo do 50 oseb'

Možnost, da odrasla, neozdravljivo bolna oseba v primerih, ko ji ne moreta pomagati ne medicina, ne paliativna oskrba o življenju in smrti odloča sama, na drugi strani pa številni zadržki in skepsa zdravstvenih delavcev – da bo zakon zdravnikom pomoč pri končanju življenja nalagal kot poklicno obveznost, da je predvidenih premalo varovalk in bo prihajalo do zlorab. Po mnenju nasprotnikov predloga zakona bi bilo namesto tega (med drugim) treba okrepiti paliativno oskrbo.

Da je takšne vrste zakon v naši družbi nujen, so prepričani avtorji zakonskega predloga. "Kar nekaj časa smo tehtali, kako bi šli v to akcijo – ali po lažji poti in z neposrednim nagovarjanjem poslancev, a je dr. Pleterski vztrajal, da je treba delati s podporo volivcev oziroma javnosti. Prav tako pa podpisov nismo zbirali na klasičen način – na stojnicah, saj se nam to glede na vsebino ni zdelo primerno," je na ponedeljkovem javnem pogovoru o predlogu zakona v Celju uvodoma dejala Marina Tavčar Krajnc , članica izrvršnega odbora društva Srebrna nit. "Smo starajoča se družba, ki se bo morala soočiti s trpljenjem ljudi v takšnih situacijah," je dodala. "Točno pred enim letom smo se v Celju pogovarjali z Alenko Čurin Janžekovič , ki si je več let prizadevala za sprejetje takšnega zakona v Sloveniji. Prepričana je namreč bila, da je to edini način, da dostojanstveno zaključi svoje življenje. In tudi namen tega srečanja je pogovor, odpiranje vprašanj, odgovori na pomisleke. Prepričani smo namreč, da bomo le z dialogom uspeli prepričati tudi dovolj poslancev."

Pleterski je v razpravi sicer naslovil tudi nekaj argumentov, na katere se sklicujejo pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS), kjer so predlogu nedavno izrekli odločen 'ne'. Eden od teh je sklicevanje na Hipokratovo prisego, ki pa je po njegovem mnenju le pretveza, ker se ne želijo pogovarjati. "Ker jim zakon iz rok jemlje moč odločanja. V ospredje namreč postavlja pacienta, kar je nekaterim težko sprejeti," je prepričan. Na vprašanje, ali smo kot družba že dovolj zreli za sprejetje takšnega zakona, pa odgovarja, da zanesljivo smo. "To je samo stvar odločitve."

Da v pripravljenem zakonu zeva velika praznina ter da se vidi, da se ga je pripravljajo brez zdravniške stroke, medtem meni upokojeni onkolog in predstojnik Katedre za medicinsko etiko in pravo na mariborski Medicinski fakulteti Matjaž Zwitter . "Zelo dobro je, da se odpira to vprašanje, ki smo ga kar nekaj časa pometali pod preprogo. Ima pa ta zakon, v tej obliki, še preveč nejasnosti in vrzeli," meni. Zato ga ne podpira.

O pomislekih – javnosti in stroke – je spregovoril tudi eden od petih avtorjev zakona Andrej Pleterski . V prvi vrsti je naslovil očitke, da se pri pripravi predloga niso posvetovali z zdravniki, čeprav bi bili na koncu prav oni vključeni v sam postopek. "Srečanj je bilo kar nekaj – z zdravniki, združenji, organizacijami, z medicinskim osebjem, zdravstvenimi delavci, sestrami," je naštel. "Ko so lani oni organizirali dve takšni posvetovanji, pa nas – pripravljavcev zakona – niso povabili zraven, ker nas očitno niso želeli slišati. Prav tako se zelo skrbno izogibajo vsem soočenjem," je bil oster.

Da bo zakon uspešen, skrbi delovna skupina, za njim pa ne stoji nobena politična stranka, poudarjajo avtorji predloga. Doslej so zbrali 5500 podpisov, časa imajo še do (vključno) 22. junija, nato sledi parlamentarna razprava.

Podobno meni tudi Komisija. "Ob vse slabši dostopnosti do zdravstvenih storitev, neobičajno dolgem čakanju na zdravstvene obravnave in organizacijskih slabostih slovenskega zdravstva, ob kronično neodgovornem etičnem odnosu zakonodajalcev do paliativnih in oskrbovalnih potreb slovenske družbe, utegnejo usmrtitve neznosno trpečih starejših, ki bi jim bilo še mogoče pomagati, predstavljati eno od možnih in finančno ugodnih rešitev. /.../ V opisanih slovenskih razmerah je v primeru sprejema Zakona mogoče utemeljeno pričakovati, da se bodo krepila pričakovanja oziroma pritiski na stare, nebogljene in dolgotrajno oskrbovane, da sami ali s pomočjo končajo svoja življenja." Komisija ob tem še svari pred miselnostjo, da je življenje starega in onemoglega manj vredno, ter poziva naj smrti brez bolečin omogoči paliativna oskrba.

Pogosti so tudi očitki, da je treba najprej razviti paliativo. "Predlog je v prvi vrsti izrazito socialno nepravičen. V državi, kjer je paliativna oskrba zagotovljena pravica, v praksi to še vedno ne deluje. Ljudje po nepotrebnem trpijo, nimamo paliativnih timov, specializacij za paliativno oskrbo, ne oddelkov ...," našteva Zwitter in ob tem s prstom pokaže tudi na zdravniško zbornico. "Bogat človek si lahko privošči negovalko na domu, dom za ostrele na visokem nivoju, kjer mu bodo nudili vso potrebno podporo in nego," poudarja ter dodaja, da zakon revne in ljudi na robu družbe s tem spravlja v neenakovreden položaj.

V Zdravniški zbornici so odločno zavrnili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga pripravili v okviru Združenja za dostojno starost Srebrna nit. Predlog namreč razumejo kot poklicno dolžnost zdravstvenih delavcev, da sodelujejo pri končanju življenja, in če bo do tega prišlo, bo odbor to razumel kot neke vrste prisilo poklica.

Paliativna oskrba in evtanazija hkrati

Soavtorica Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) Brigita Skela Savič pa je prepričana, da gre v tem primeru za izrabo pomanjkljivo izvedene paliativne oskrbe. "Potrebujemo tako en, kot drug pristop. V državah, kjer je tak zakon že v veljavi, se je namreč pokazalo, da je pravzaprav spodbudil paliativno zdravljenje. Je pa pacient tisti, ki se odloči, ali želi v fazo, ko zdravila več ne delujejo. Ko trpljenje preraste to – na koncu ostaneta torej sedacija ali evtanazija. Naloga zdravnika je pa, da mu predviden potek bolezni, možnosti zdravljenja in blaženja bolečin razloži in ga informira."

Paliativna oskrba je po njenem tako "le priročen izgovor". "Zdravniškim krogom enostavno ni všeč prepuščanje avtonomije pacientom." V Sloveniji bi si zato želela obojega – celostne obravnave bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podporo njihovim bližnjim ter hkrati zakona, na podlagi katerega se bo oseba lahko sama odločila, v kateri fazi želi neznosnemu trpljenju narediti konec.

Kritična je tudi do kodeksov etike zdravstvenih delavcev, ki da se premalo osredotočajo na avtonomijo bolnika. "Pacient mora biti opremljen z vsemi informacijami o bolezni, poteku, zdravljenju. Zdaj pa smo priča odnosu, ko zdravnik ni pripravljen pacienta vzeti za neodvisnega, samostojnega partnerja."

Komisija RS za medicinsko etiko se – tako Skela Savič – obenem sklicuje tudi na to, da prekinitev življenja ne sme biti institucionalizirana. "Pa je že, komisija se zgolj noče soočiti z izgubo avtoritete," meni. Ob tem navede primer paliativne oskrbe v zadnji fazi, ki da je dovolj zgovoren. "Takrat se uporabi paliativna sedacija – pacientu se odtegne hrano in pijačo, izgubi zavest in ne ve, kaj se dogaja. Tudi to je neke vrste 'pot v smrt', le da brez njegovega soglasja. Gre za medicinski poseg, kjer bo na koncu sledila ugasnitev življenja. Dopuščanje tega in hkrati nasprotovanje evtanaziji je neverjetna hipokrizija," je prepričana. Prav tako o paliativni sedaciji po njenem vedenju ni nobenih evidenc. "Naš postopek pa pelje čez številna vprašanja." Na potezi so po njenem mnenju zdaj tudi zdravniške organizacije – da prevetrijo svoje kodekse.

Kako je drugod po Evropi in kakšna varovala predvideva zakon?

Ledino na področju evtanazije je v Evropi pričela orati Nizozemska, pomoč pri samomoru omogočajo tudi Belgija, Švica, Španija, Avstrija, Portugalska, Luksembrug, Nemčija. So pa koncepti v teh državah različni. "V Švici to poteka pod strogo določenimi pogoji, so pa edini, ki to omogočajo tudi tujim državljanom. Število držav sicer napreduje. Je pa 'naš' zakon v primerjavi z drugimi državami bistveno bolj 'varen' in paciente ščiti pred hitrimi, prenagljenimi odločitvami," razlaga Pleterski.