Expand Expo Ljubljana: butični poslovni sejem za tiste, ki razmišljajo o rasti

Za dogodkom stoji Sibela Murić, podjetnica z že skoraj dvajsetimi leti izkušenj v prodaji in poslovnem razvoju. Svojo poklicno pot je začela že pri petnajstih letih, v zgodnjih dvajsetih prevzela vodenje prodajne ekipe, pri sedemindvajsetih pa vodila velike projekte v gradbeništvu. Danes je med drugim lastnica blagovne znamke Infraslim - premium koncepta za preoblikovanje telesa, ki ga je razvila v uspešen franšizni sistem z več kot 17 enotami po Sloveniji. Deluje tudi kot podpredsednica v okviru Slovenske franšizne asociacije (SFA).

Več kot le sejem

Expand Expo Ljubljana ni klasičen sejem z razstavnimi stojnicami in promocijskim materialom. Je kuriran poslovni dogodek, ki na enem mestu združuje podjetniške izkušnje, franšizne priložnosti in konkretne poslovne rešitve. Udeleženci bodo imeli priložnost prisluhniti ekskluzivni okrogli mizi z uspešnimi podjetniki, spoznati AI orodja in inovativne rešitve za optimizacijo poslovanja ter se neposredno pogovoriti z lastniki franšiznih konceptov in skalabilnih poslovnih modelov. Na enem mestu se bodo predstavili franšizni koncepti, inovativne startup rešitve za rast ter specialisti za storitve s področij prava, marketinga, financ in poslovnih sistemov.

Komu je dogodek namenjen

Expand Expo je zasnovan tako za obiskovalce kot za razstavljavce. Namenjen je podjetnikom, ki želijo razširiti posel, posameznikom, ki iščejo poslovno priložnost ter investitorjem, ki jih zanimajo mikro koncepti in nove lokacije. Skratka - vsem, ki si želijo sistem in podporo, ne improvizacije. Na drugi strani pa je dogodek odlična priložnost za vse, ki imajo franšizni ali ponovljiv poslovni koncept, avtomatizirane rešitve ali orodja, ki pomagajo podjetjem rasti. Expand Expo Ljubljana je zanje platforma za vidnost, mreženje in kredibilnost.

Govorci z dejanskimi izkušnjami

Na odru se bodo zvrstili izbrani gostje iz sveta strategije, kreativnosti in financ. Med njimi bo Saša Zor, strateška svetovalka in facilitatorka, ki svetuje v hotelirstvu in poslovnem razvoju ter povezuje strategijo z jasno komunikacijo. Nastopil bo tudi Aljoša Bagola, kreativni direktor, avtor knjižnih uspešnic in predavatelj, ki je s temami kreativnosti in komunikacije navdušil že na desettisoče ljudi. Svoje znanje bo delila tudi Katarina Matejčič, poslovna svetovalka in finančna edukatorka, ki po več kot dveh desetletjih v medijih danes svoje izkušnje prenaša v prakso skozi poslovno svetovanje in finančno izobraževanje pod znamko Investitorka v Pradi.

Potek dneva

Dogodek bo potekal 7. aprila 2026 v Grand Hotel Plaza v Ljubljani. Program se začne ob 14. uri z registracijo in uvodnim mreženjskim delom. Ob 14.30 sledi prvi del okrogle mize na temo podjetništva v Sloveniji in prepoznavanja dobrih poslovnih priložnosti. Ob 15. uri se začnejo kratki pitchi razstavljavcev, ki bodo svoje koncepte predstavili v treh do petih minutah. Ob 16. uri se odpre expo del z možnostjo individualnih pogovorov, ob 17. uri pa se nadaljuje drugi del okrogle mize s fokusom na franšizah, AI rešitvah in dobrih poslovnih praksah. Dogodek se zaključi z neformalnim mreženjskim delom, ki traja do 18.30.

