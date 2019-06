Najdražje vojaško letalo vseh časov nad Slovenijo

V Sloveniji in bližnji okolici poteka vojaška vaja Zvezdni vitez in ameriška vojska v vaji sodeluje z najboljšim letalom pete generacije, ki je v aktivni uporabi – F-35A Lightning II. Ta bo letel tudi nad Slovenijo, kjer bodo preverjali in nadgrajevali povezovalnost vojsk v regiji. Vsa letala bodo nastanjena v letalskem oporišču v Avianu.

F-35 je večnamensko lovsko letalo, ki temelji na novi generaciji "stealth" tehnologije (zmanjšana radarska opaznost) in je med najboljšimi, oziroma bi lahko rekli, da je kar najboljše letalo pete generacije. Ameriška vojska je bila prva, ki je uvedla stealth tehnologijo z letalom F-117 Nighthawk, ki velja za prvo letalo, ki je bilo narejeno z namenom prikritega delovanja v sovražnikovem zračnem prostoru. F-35 velja za vrhunec tehnološkega napredka v stealth razvoju, a prvi ukrepi za zmanjšanje radarske vidnosti so stare več kot 75 let.

Že med drugo svetovno vojno so vedeli, kako narediti letalo manj vidno na radarjih, bolj znan je nemški prototip Horten Ho 229, ki naj bi bil tudi narejen s pomočjo tehologije, ki absorbira radarske valove in s tem zmanjša možnost njegovega pojava na radarskih ekranih. Različne vojske so imele številne prototipe, ki so predstavljali njihove poskuse, a prvo letalo, ki je bilo udeleženo v bojnih misijah, je F-117, kasneje pa tudi bombnik B-2. Ameriška vojska je vseskozi vodila v razvoju in uporabljanju te tehnologije, kar jim je na bojiščih, kjer vladajo letala, vedno dalo nepredstavljivo prednost. Stealth letala so v prvi Zalivski vojni sama prečkala mejo, pretentala močno protiletalsko obrambo v Iraku, prispela do Bagdada, odvrgla bombe in se varno vrnila nazaj. Začetek novega vojskovanja in prednosti neopaznosti so se izkazale kot ključne za nadvlado v zraku. Sanje so se (delno) končale, ko so leta 1999 nad Srbijo sestrelili "nevidni" F-117, in to z zastarelo tehnologijo.

Polkovnik Dani Zoltanje vedel, da "nevidna" letala niso nevidna, ampak težko prepoznavna. Radarski sistemi v Srbiji so pogosto zaznali, da je F-117 nekje v zraku, a je bil radarski stik prekratek, da bi lahko raketa cilj tudi dosegla. Večina stealth letal ima težavo, da so prilagojeni na obrambo pred novejšimi radarji, ki delujejo na zelo kratkih valovnih dolžinah, medtem ko so imeli starejši zelo dolge valovne dolžine radarskih signalov. Ker je srbska protiletalska obramba bila precej zastarela, je imela tudi radarje, ki so ga lahko zaznali. Kot je za številne medije priznal Zoltan, je F-117 uspel natačno zaznati, ko je le-ta odprl prostor za bombe in povečal radarski odboj – s tem in prejšnjimi kratkimi kontakti so uspeli letalo pozicionirati v zraku in ga tudi sestreliti.

Tudi F-35 ima težavo z dolgovalovnimi radarskimi signali, a se ti redko uporabljajo, pa tudi tehnologija v F-35 je svetlobna leta pred analognim F-117. Po nekaterih ocenah strokovnjakov, ima F-35 aktivno radarsko obrambo, ki je vgrajena v njegovo površino, barva, ki absorbira radarske valove je veliko boljša, kot je bila leta 1999 in oblika je bila narejena z najnovejšimi računalniškimi simulacijami. Prav tako lahko F-35 postane "Super neviden". Kot nekateri domnevajo in je tudi ameriška vojska (delno) priznala, lahko letalo, za določen čas, postane bolj nevidno, kot je v normalnem režimu. Gre za veliko skrivnost, ki je del širše skrivnosti o sposobnosti F-35. Medtem ko imata Rusija in Kitajska svoji nevidni letali, je glavna prednost F-35 ravno v povezljivosti z drugimi letali in sistemi na tleh.

V praksi naj bi to zgledalo tako, da večje število F-35 deluje kot en informacijski sistem, kjer si delijo radarske snope, sprejemajo informacijo z drugih letal in sami usklajujejo napade. Piloti v večini primerov potrjujejo predlagane scenarije in pridobivajo potrebne odobritve. Največja nevarnost za lovska letala im bombnike je trenutek, ko morajo sami vklopiti radarski oddajnik, a F-35 delujejo tako, da za delovanje uporabljajo katerikoli radarski signal, ki je povezan v integralni senzorični sistem. V zraku je tako lahko 20 letal, a le eno ima vklopljen radar, ki izdaja njegov položaj in nasprotnik zelo težko odkrije ostala letala, ki delujejo na minimalnem oddajanju energije in signalov. Usklajen napad nevidnih letal je veliko bolj učinkovit kot samostojne platforme, ki morajo balansirati med nevidnostjo in vklapljanjem radarjev. Tako Rusija kot Kitajska te tehnologije in predvsem prakse še nimajo in je še dolgo ne bodo imele, njihova letala tako delujejo bolj kot prvotni F-117 in B-2; samostojno in tiho. Pa tudi ne smemo zanemariti dejstva, da bo v naslednjih letih na svetu približno 3.000 F-35 in manj kot 15 ruskih Su-57 in manj kot 50 kitajskih lovcev J-20.

Slabi začetki najdražjega programa v zgodovini Razvoj in izdelava letala F-35 Lightning II velja za najdražji vojaški program v zgodovini, saj bodo za razvoj in izdelavo približno 3.000 letal porabili 1.300 milijard evrov (tisoč tristo). Že v začetku so vedeli, da bo razvoj grozljivo drag, zato so Američani iskali partnerje po celem svetu, da bi lahko delili znanje in tudi stroške. Glavno besedo je prevzel konzorcij Lockheed Martin, Northrop Grumman in BAE Systems. Obstaja več vrst in oblik participacije držav v projektu, od glavnih razvijalcev, do kupcev letal. Prototip je poletel leta 2006, prvo letalo, ki je bilo razglašeno za bojno sposobno, pa je poletelo šele leta 2016. Glavni razlogi za podivjane stroške in zamike v programu je bila ravno programska oprema letala, ki je bila, po nekaterih ocenah, veliko dražja od samega letala.

V bistvu je letalo dober računalnik s fantastično programsko opremo, sposobno tudi bojevanja v zraku. Hiter napredek v razvoju programov, umetne inteligence, in tudi senzorjev je podaljševal razvoj letala, kajti napredek je velikokrat bil hitrejši od načrtov, zato so implementacije novih odkritij zahtevale tudi nove načrte o letalu. Danes je letalo narejeno tako, da je modularno, podobno kot potniška letala. Kadar del postane zastarel ali poškodovan, se ga zamenja v celoti, skupaj s programsko posodobitvijo. F-35 bi v zraku, ravno zaradi modularne spremenljivosti, lahko vladal vse do leta 2070. Za pilote je F-35 velik miselni preskok, saj se ne obnaša kot "navadno" letalo. Kot večina modernih letal leti s pomočjo fly-by-wire sistemov (s pomočjo računalnika) in, z malo novinarske domneve, integriranim sistemom umetne inteligence, ki s pomočjo senzoričnega deljenja preko drugih sistemov pomaga pri določanju optimalnega profila letenja. Zakaj je to pomembno? Ko so se prvi piloti prešolali na F-35 so naleteli na težave, saj se letalo ni obnašalo kot so bili navajeni in tudi način bojevanja ni bil takšen, za katerega so se urili. "Ko se prvič vsedeš v F-35 in ga letiš vizualno, se tvoj spomin in refleksi takoj vrnejo v občutke, ki si jih imel v starih letalih," je za Business Insider povedal pilot F-35 Dan Flatley. "Če si letalo želel leteti kot lovec, ki to ni, se je slabo končalo," je še nadaljeval. V prvih preskusih v bojih v zraku z F-16 in F-18 so se F-35 odrezali precej porazno, pritoževanja pilotov so pa bila velika, zato so sprejeli tudi določene propravke. "Če bi prvi dan letenja poskušal premagati F-18, bi me ta popolnoma uničil. Ampak če letalo uporabiš za to, kar je bilo namenjeno, lahko delamo zadeve, ki jih tista letala niso sposobna niti v sanjah,"je še rekel Flatley.

Piloti so potrebovali kar nekaj časa, da so se navadili na nov način vojskovanja, saj je nova generacija letal zahtevala tudi drugačne taktike, ki so bile skoraj nespremenjene bile vse od uvedbe prvih protiletalskih raket v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. F-35 ni primeren za bližnje bojevanje v zraku, kjer izgubi prednost senzorske mreže in nevidnosti, za kar tudi ni bil mišljen. V kasnejših simuliranih bojih, ko so letala leteli piloti, ki so se nanj dodobra navadili in naučili novih taktik, so letala prejšnjih generacij (F-16 itd.) popolnoma porazili. V povprečju je za izgubo enega F-35 bilo sestreljenih več kot 20 lovcev prejšnje generacije. V zadnji vaji Rdeča zastava, kjer ameriški piloti vadijo in razvijajo nove taktike, so se F-35 izkazali bolje, kot so pričakovali, in presegli prejšnji rekord 20 nasprotnikovih letal na enega svojega. Simulacija je pokazala, da so nova letala popolnoma zavladala nebu.