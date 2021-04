Fabjanova: Če za tem res stojijo politični motivi, je to samo potrdilo, da delam prav

Občinska svetnica LMŠVesna Fabjan se je odzvala na enem od družbenih omrežij. Vsem se je zahvalila za podporo, saj da ji v tem trenutku veliko pomeni.

"Ko sem šla pred tremi leti v politiko, sem pristopila k stranki LMŠ, ker je bila nova, ne leva ne desna, ker je na politiko gledala drugače–pozitivno, ker me ni nihče v nič silil, prepričal pa me je zavezujoč etični kodeks, ki bi ga moral podpisati sleherni politik, kaj šele poslanec," je uvodoma zapisala. Tako je še danes, kljub temu da politična situacija vse, ki se ukvarjajo s politiko, meče v isti lonec, dodaja.

"Ni skrivnost, da sem precej glasna občinska svetnica," je dejala Fabjanova. Politika je zanjo dobronameren hobi, v katerega se je spustila, ker resnično verjame, da lahko s svojim znanjem prispeva k lokalnemu okolju in Sloveniji, zatrjuje.

"Podpiram dobre pobude desnih in levih, redno prispevam svoje pobude ali pobude občanov, vedno s ciljem pomagati ljudem. Lahko rečete, da sem naivna, a tako je, do sedaj sem mirno spala in tako bo tudi ostalo, ne glede na ta dogodek. Tisti, ki me poznate, veste, da je temu tako! Če za tem res stojijo politični motivi (upam pa, da ne), je to samo potrdilo, da delam prav," je zaključila Fabjanova.

Kot smo poročali, je v soboto v večernih urah v dnevno sobo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju Vesne Fabjan neznanec skozi okno vrgel steklenico, ki je bila napolnjena s petrolejem. Ob tem je izbruhnil manjši požar, ki so ga domači uspeli pogasiti. S Policijske uprave (PU) Novo mesto so ob tem sporočili, da kriminalisti opravljajo intenzivno preiskavo. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 2000 evrov premoženjske škode, so navedli na Policiji.