Facebook Business Makeover: Svež veter ... za polet v višave in za vaš posel!

Če si že dolgo želite poleteti z balonom, vam priporočamo, da si za ta podvig izberete izkušenega pilota. Tudi ko razmišljate o navzočnosti vašega podjetja na družbenih omrežjih, je dobrodošel dober nasvet spletnega strokovnjaka. To priložnost podjetnikom prinaša projekt Facebook Business Makeover, katerega cilj je pomagati malim in srednjim podjetjem pri njihovem spletnem poslovanju z uporabo orodij in storitev s Facebookove platforme.

V Sloveniji tako kot v EU gospodarstvo sloni na mikro, majhnih in srednjih podjetjih, skoraj četrtina podjetij pri nas pa se zanaša na prodajo prek spletne strani. V času pandemije je spletna komunikacija postala še pomembnejša, družbena omrežja pa so za mnoga podjetja postala prvi in najpomembnejši kanal za razvijanje odnosov s strankami in rast poslovanja. Ker so ta orodja preprosta, ne boste potrebovali veliko časa, da se jih naučite uporabljati, saj vam bodo v pomoč pri doseganju poslovnih ciljev. Grega in Zdenka Trček iz Balonarskega centra Barje sta sprejela ta izziv in se s pomočjo strokovnjaka s Facebooka lotila svoje »poslovne prenove«!

icon-expand Grega in Zdenka Trček iz Balonarskega centra Barje vas popeljeta z balonom tudi nad Blejskim jezerom! FOTO: Arhiv ponudnika

V dvoje gre lažje! Če ste kdaj opazili balon nad Bledom, je to najverjetneje Grega Trček, eden naših najbolj izkušenih pilotov, ki se je prvi specializiral za komercialne polete s toplozračnim balonom nad tem delom Slovenije. Grega v okviru Balonarskega centra Barje skrbi za varno letenje, njegova žena Zdenka pa za privlačne slike in objave na družbenih omrežjih. »Letenje z balonom ni adrenalinski šport, kot mnogi mislijo, pač pa lepa romantična izkušnja, ki jo z besedami težko opišemo – morate poskusiti!«, meni Grega. Bled je ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti Slovenije. Le malo tujih turistov pa ve, da si je možno ta biser ogledati tudi iz balona, od koder lahko uživajo v slikovitih pogledih na jezero z otočkom, Blejski grad, Triglav in Julijske Alpe. Letenje z balonom je zelo odvisno od vremena, zato je varnost na prvem mestu. Nepozabna triurna dogodivščina se začne že pred sončnim vzhodom, ko ekipa še enkrat preveri vreme in smer vetra, nato sledi spektakularno napihovanje balona, košaro odvežejo in ... približno dobro uro tiho lebdite kakšnih tisoč metrov nad tlemi, okoli vas pa veličastni razgledi. Nikoli točno ne veste, kje boste pristali, vsekakor pa vas bo ob pristanku čakala »zemeljska ekipa« in tradicionalni »balonarski krst«, postali boste novopečeni balonarski »baron ali baronica«, nazdravili boste s penino in dobili poseben certifikat.

icon-expand Polet z balonom pri Balonarskem centru Barje FOTO: Arhiv ponudnika

S strokovnjakom skozi svet spletnega poslovanja: kako pridobiti nove stranke? Polet z balonom pri Balonarskem centru Barje lahko stranke rezervirajo na njihovi spletni strani. Gre za tiste navdušence, ki letenje z balonim že poznajo in si sami organizirajo aktivnosti, sicer pa sodelujejo tudi s turističnimi agencijami. “Naše stranke se prej pozanimajo in točno vedo, kaj hočejo. Naš izziv je, kako seznaniti tuje turiste o možnosti letenja z balonom na Bledu in jih prepričati, da si ga ogledajo tudi iz zraka,” pravi Grega. Tako kot mnoge druge podjetnike je tudi Grego in Zdenko zanimalo, kako prek družbenih omrežij najti nove potencialne stranke. Uporabljata že Facebook in Instagram – kateri je bolj primeren za njun posel?

icon-expand Kasia Choińska, vodja rešitev za stranke na Facebooku, jima je svetovala, kako izboljšati spletni nastop FOTO: Arhiv ponudnika

Kasia Choińska, vodja rešitev za stranke na Facebooku, jima je svetovala prisotnost na obeh platformah, na Facebooku in Instagramu.Balonarstvo je zelo unikaten šport z velikim potencialom, meni Kasia. Poleg tega je Grega eden najbolj izkušenih pilotov v Sloveniji, kar velja še posebej izpostaviti pri tistih strankah, ki imajo strah pred letenjem. »Poudarite svojo kredibilnost. Na Instagramu lahko uporabite trajne Story Highlights za predstavitev in promocijo blagovne znamke. Povratne informacije strank so zelo pomembne, zato zbirajte ocene strank na svoji Facebook strani in jih prosite, naj med poletom delajo Storyje in vas označijo na svojih profilih,« svetuje Kasia. Gregu in Zdenki je predstavila Ads Manager, marketinško orodje za upravljanje oglasnih akcij na Facebooku in Instagramu. Z njim lahko ustvarjate oglase za svojo ciljno skupino in generirate spletno prodajo. »Odločitev za polet z balonom ne pade čez noč, zato v nakupnem procesu s pomočjo remarketinga nagovarjajte in targetirajte ljudi, ki so že obiskali vašo spletno stran.« Lookalike Audiences je po drugi strani način, kako lahko z oglasi dosežete nove uporabnike, ki jih bo vaše podjetje verjetno zanimalo, ker imajo podobne značilnosti kot vaše obstoječe stranke. Ker naša balonarja zanimajo turisti, ki se gibljejo v radiju okoli Bleda in Ljubljane, lahko na primer na Facebookovih platformah učinkovito geografsko opredelita kampanjo.