Z vašimi objavami na Facebooku in Instagramu bodo trenirali umetno inteligenco

Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, je prejšnji mesec najavila, da bo začela uporabljati javno dostopne podatke evropskih uporabnikov za usposabljanje svojih modelov umetne inteligence. Uporabljali bodo javne objave, kot so fotografije in zapisi, in komentarje, ki so jih delili odrasli uporabniki iz katere od 27 držav Evropske unije.

Meta je marca evropskim uporabnikom predstavila tudi asistenta Meta AI - povedano poenostavljeno, je to nekakšen njihov ChatGPT. Vgradili so ga v vse njihove platforme: Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger. Tudi ti podatki, torej kaj so ga uporabniki spraševali in kaj jih je zanimalo, bodo uporabljeni za usposabljanje njihovih novih modelov umetne inteligence.

Pri Meti so sicer pojasnili, da zasebnih sporočil in podatkov mladoletnih uporabnikov za treniranje svojih modelov ne bodo uporabljali. Cilj je slediti konkurentom, kot sta Google in Open AI, ki je lansiral ChatGPT. Oba podatke evropskih uporabnikov že uporabljata za usposabljanje svojih modelov, so v pojasnilu zapisali pri Meti.