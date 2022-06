PRENOS V ŽIVO: Fafangel, Bešič Loredan in Eržen o obvladovanju nalezljivih bolezni

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki so ga v zakonodajni postopek vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Janjo Sluga (Svoboda), strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Poleg tega uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. DZ se bo sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval. Predlog ne uvaja obveznega cepljenja proti covidu-19, prav tako ne predvideva dodatnega zapiranja šol in ne nalaga obveznega nošenja mask v šolah. Ne uvaja niti novih prekrškovnih postopkov ali glob, ampak nekatere celo črta, navajajo predlagatelji. Predlog se po njihovih pojasnilih zgleduje po nekaterih tujih praksah. Parlamentarni nadzor so po tem zgledu v predlog vključili zato, da vlada v primeru epidemije nalezljive bolezni ne bi bila edini organ, ki bi odločal o posegih v človekove pravice. Osnovni namen predloga je sicer slediti odločbi Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da zakon v nekaterih delih ni skladen z ustavo.

Kot smo pisali, so v novi raziskavi podrazličici omikrona BA.4 in BA.5, ki se hitro širita po svetu, znanstveniki na Harvardu so ugotovili, da se protitelesa tako nedavno prebolelih kot trikrat cepljenih na njiju ne odzivajo učinkovito. Naša zaščita je tako nižja, to pa pomeni, da je verjetnost okužbe, čeprav smo cepljeni ali prebolevniki, višja.

V študiji, ki je bila objavljena v reviji New England Journal of Medicine, so harvardski zdravniki s primerjavo opazovanja protiteles, najprej proti novima podrazličicama omikrona BA.4 in BA.5, nato pa še proti starejšima različicama BA.1 in BA.2, ugotovili, da se protitelesa (ne glede na to, ali so pridobljena s cepljenjem ali prebolelostjo) na novi podrazličici omikrona zelo slabo odzivajo.

Ob pregledu količine protiteles v krvi 27 sodelujočih, ki so bili trikrat cepljeni s Pfizerjevim cepivom, so ugotovili, da je bila dva tedna po prejemu poživitvenega odmerka raven odziva proti podrazličicama omikrona nekajkrat nižja kot raven zaščite, ki jo je isto cepivo vzpostavilo proti starejšim različicam (npr. gami in delti). Raven zaščite se zniža z vsako novejšo podrazličico omikrona, so še ugotovili. "Protiteles proti koronavirusu je tako manj tudi pri starejših podrazličicah omikrona BA.1 in BA.2, ne le pri različicah BA.4 in BA.5", je za CNN povedal eden izmed avtorjev članka in direktor Centra za virologijo in raziskave cepiv v Centru Beth Israel Deaconess Medical v Bostonu Dan Barouch. Podobne rezultate so znanstveniki našli tudi, ko so merili raven protiteles v krvi 27 sodelujočih, ki so v preteklem mesecu preboleli podrazličici omikrona BA.1 in BA.2.

Prav tako so znanstveniki harvardske študije z njeno pomočjo napovedali, da nas zelo verjetno čakajo še nove (pod)različice koronavirusa, kar bo še pripomoglo k povečanemu neodzivu protiteles. "Kljub temu da so se protikoronski ukrepi začeli sproščati, je pomembno, da ostanemo pozorni na virus in njegove nove različice in podrazličice še naprej preučujemo," je za CNN še zapisal Barouch.

Nekatera podjetja začenjajo z razvojem novih cepiv

Nekateri proizvajalci cepiv so že začeli z razvojem novih cepiv, ki bodo ustvarjena specifično za podrazličice, s čimer bi povišali odziv protiteles tudi na novejše variante. Nekatere države so tudi že napovedale, da bodo začele z uvedbo novega cepiva, med njimi je tudi Hrvaška.