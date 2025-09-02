Svetli način
Slovenija

Faila Pašić umaknila tožbo proti Žanu Mahniču

Trbovlje, 02. 09. 2025 18.21 | Posodobljeno pred 46 minutami

A.K. , STA
66

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah se je končal sodni postopek zasebne tožbe humanitarke Faile Pašić proti poslancu SDS Žanu Mahniču zaradi njegovega žaljivega zapisa na družbenem omrežju leta 2022. Pašićeva je tožbo umaknila, sodišče pa je izdalo zavrnilno sodbo.

Faila Pašić je tožbo med postopkom umaknila, saj sta se stranki v postopku sporazumeli, postopek pred sodiščem pa je zdaj zaključen. Sodišče sicer izda zavrnilno sodbo v primeru, če se zasebna tožba proti toženi strani umakne, piše N1. Kot je za N1 pojasnil Mahnič, sporazum pomeni, da je "gentlemansko pristal", da vsak plača svoje stroške v postopku.

Žan Mahnič
Žan Mahnič FOTO: Aljoša Kravanja

Pašićeva se je za tožbo odločila, ker jo je Mahnič, tedanji državni sekretar za nacionalno varnost v nekdanji vladi Janeza Janše, aprila 2022 na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko. Stranko Gibanje Svoboda, s katero je Pašićeva takrat sodelovala, pa je medtem obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

V tožbi je Pašićeva Mahniču očitala, da je bila zaradi njegovega zapisa "razžaljena, osramočena, prizadeta, ponižana in razvrednotena" ter da je škodil njeni časti in dobremu imenu.

faila pašić žan mahnič tožba
KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
02. 09. 2025 19.09
+1
Zakaj jo je preiskovala obveščevalna služba?
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
02. 09. 2025 19.09
+1
Vse kar je povedal Mahnič je čista resnica. Faila sploh ne skriva, da pomaga nevarnim ilegalnim migrantom iz islamskega sveta.
ODGOVORI
1 0
proofreader
02. 09. 2025 19.09
+1
Nekdanja Golobova strokovna sodelavka volilnega štaba Gibanja Svoboda Faila Pašić se je pred nekaj dnevi vrnila z romarske poti iz svetega muslimanskega mesta Meka v Medino. Na pot je šla v novoletnem času, ko se je v Meko zgrnilo okoli dva milijona romarjev. Njena izkušnja je bila osvobajajoča, o čemer pričajo zapis in fotoutrinki iz Savdske Arabije.
ODGOVORI
1 0
balzam
02. 09. 2025 19.08
+0
ženska, ki ne sme vem, če ni vsa zadekana, ki nima nobene besede in pravic, ki je oprana s srednjeveškimi verskimi forami itd. se čuti ponižano, razvrednoteno in razžaljeno zaradi mnenja nekega mah-niča. Mediji je pa ne upate malo potipati o mnenju glede posiljevanja, terorističnih napadov, izvora prihodkov,... prav res, mah-nič. Bajsi ima prav.
ODGOVORI
1 1
123soba
02. 09. 2025 19.08
-1
Slovenka falirana pašić...
ODGOVORI
1 2
john gotti
02. 09. 2025 19.08
aj pudl dudlo zgubo
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
02. 09. 2025 19.07
+0
tovarišu mahniću bi hijab lepo pristajal...k obrazčku in bi se videle prijetne učke domoljubja...in tudi hujšati mu ne bi bilo več treba...
ODGOVORI
1 1
JaKugaPa
02. 09. 2025 19.05
+2
Na Dunaju je 41% solo obveznih otrok islamske veroizpovedi.
ODGOVORI
2 0
JohannDoe
02. 09. 2025 19.05
-2
Dobro, ko vidiš one na Bledu, ki furajo svojo retrokatoliško sekto, ženske hodijo oblečene kot v srednem veku, moški pa bradači, govorijo o dobrih starih časih, ko je ženska kuhala, vsi pa so bili cerkveno poročeni ali pa spali v ločenih posteljah.... se vam mogoče oni zdijo kaj radikalni?
ODGOVORI
2 4
JohannDoe
02. 09. 2025 19.08
-1
Oni so zagotovo radikalni in skrajneži po kriterijih 90% ljudi, tudi politikov in filozofov. Ženska, ki hodi zavita do vrha glave, zagovarja čase, ko je ženska kuhala, vsi pa bili poročeni ali pa spali ločeno, ter zagovarja širjenje teh zadev po Sloveniji... je pa užaljena.
ODGOVORI
0 1
kanarinac
02. 09. 2025 19.04
+1
Izvensodna poravnava
ODGOVORI
2 1
proofreader
02. 09. 2025 19.04
+0
Po diplomi je bila zaradi nošenja muslimanske naglavne rute na Zavodu za zaposlovanje uvrščena v kategorijo težko zaposljivih oseb. Z naglavno ruto tedaj ni mogla priti niti do vozniškega dovoljenja, a ni dopustila, da bi jo okoliščine potisnile v anonimnost. Z državljansko pobudo je dosegla pravico do vozniškega izpita za Muslimanke, z obiskovanjem tečajev in seminarjev (jezikovna in računalniška znanja, veščine komuniciranja z javnostmi, načela in metode globalnega učenja) pa je pridobivala nova znanja, s katerimi je postala bolj samozavestna, pa tudi bolj konkurenčna na trgu delovne sile. Zdaj je zaposlena kot poslovna sekretarka.
ODGOVORI
1 1
MucaNeGrize
02. 09. 2025 19.03
-1
od kar je tovariš mahnić na dieti je bolj prijazen ...Falili se je globoko opravičil in poravnal vse svoje stroške ker je junak...
ODGOVORI
1 2
proofreader
02. 09. 2025 19.03
+0
O njenem prijatelju pa vse tiho.
ODGOVORI
2 2
MucaNeGrize
02. 09. 2025 19.10
tudi o ljubimcu tovariša mahnića je vse tiho....
ODGOVORI
0 0
grumf
02. 09. 2025 19.03
+1
Bodoči minister za obrambo?
ODGOVORI
1 0
balzam
02. 09. 2025 19.01
+5
ženska ima fail že v imenu, kaj je pa drugega pričakovala?
ODGOVORI
5 0
proofreader
02. 09. 2025 19.01
+5
Povedala je tudi, da je tožbo vložila po navodilih Gibanja Svoboda. Torej je šlo za politični proces.
ODGOVORI
7 2
Darko32
02. 09. 2025 19.02
+2
No vidimo kako so ji svetovale sodnice kaj naj naredi. Vidimo, da so pri nas sodbe politično dirigirane in to vidimo v tem primeru.
ODGOVORI
3 1
MucaNeGrize
02. 09. 2025 19.04
-2
kar je čista laž v stilu bivšega komunista lažnivega janše...profiću....
ODGOVORI
0 2
pusi
02. 09. 2025 19.01
+2
Bi jih dobila po ..., pa se je umaknila.
ODGOVORI
3 1
Heprk
02. 09. 2025 19.00
+0
Tale pujsek gre po jajotovih stopinjah.
ODGOVORI
3 3
Darko32
02. 09. 2025 19.03
+1
No vidiš ti žališ, tega MAHNIČA, da je prašič. Če sva poštena je to žalitev in se malo zamisli nad žargonom.
ODGOVORI
2 1
MucaNeGrize
02. 09. 2025 19.08
primerjati mahnića s prašičkom je žalitev za prašičke....pa to...
ODGOVORI
0 0
nacionale
02. 09. 2025 18.59
+3
Kako lahko rece nekdo ki se zavija v cunje da je razžaljen..
ODGOVORI
4 1
yolli
02. 09. 2025 18.58
+2
Urrška je enkrat rekla da "resnično dejstvo ni žalitev"
ODGOVORI
5 3
