Faila Pašić umaknila tožbo proti Žanu Mahniču

Faila Pašić je tožbo med postopkom umaknila, saj sta se stranki v postopku sporazumeli, postopek pred sodiščem pa je zdaj zaključen. Sodišče sicer izda zavrnilno sodbo v primeru, če se zasebna tožba proti toženi strani umakne, piše N1. Kot je za N1 pojasnil Mahnič, sporazum pomeni, da je "gentlemansko pristal" , da vsak plača svoje stroške v postopku.

Pašićeva se je za tožbo odločila, ker jo je Mahnič, tedanji državni sekretar za nacionalno varnost v nekdanji vladi Janeza Janše, aprila 2022 na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko. Stranko Gibanje Svoboda, s katero je Pašićeva takrat sodelovala, pa je medtem obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

V tožbi je Pašićeva Mahniču očitala, da je bila zaradi njegovega zapisa "razžaljena, osramočena, prizadeta, ponižana in razvrednotena" ter da je škodil njeni časti in dobremu imenu.