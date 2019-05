'Fajn je, ko zapojejo Dragonsi in ko navijajo Viole, a ne k nasilju na stadionih'

Šport brez navijačev si je težko predstavljati, saj so oni tisti, ki poskrbijo, da na tekmi završi, zabuči, se naježi koža, priteče solza ganjenosti. A ne le to, navijači so spodbuda športnikom, saj jim njihova podpora in občutek povezanosti dajeta zagon. Dogaja pa se, da športno vzdušje porušijo huligani, ki na tribune prihajajo z drugačnimi motivi. Zaradi ekscesov obiskuje tekme manj družin. O tem smo se pogovarjali s selektorjem slovenske nogometne reprezentance Matjažem Kekom.

FOTO: Damjan Žibert

Težko bi našli športnika, ki uživa v igri pred praznimi tribunami ali drugimi športnimi prizorišči. Navijaštvo je sestaven in pomemben del športa, a vse dokler govorimo o zdravem navijanju, ki temelji na pozitivnih vrednotah in se izogiba nestrpnosti ter nasilju.

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek se zavzema za polne tribune in pester navijaški spektakel, a brez sovraštva. FOTO: Damjan Žibert

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek sicer ne želi soditi, kdaj burno navijaštvo prestopi mejo in zaide v neokusne, nesprejemljive in nevarne vode, a dobro ve, kako je na tekmi, če z navijaških tribun ni čutiti spodbude in zavzetosti. "Govorim lahko o tem, kako doživljaš tekmo, če se na tribunah ne dogaja nič oziroma poteka v nekem gledališkem vzdušju, ali na drugi strani v navijaškem spektaklu, v koreografiji, v pozitivnem navijaškem dvoboju. Skratka, vedno sem za to, da je tekma drugačna in posebna. Če so polne tribune, če so na navijaških sektorjih koreografije z navijanjem, s pesmijo, je tekma drugačna," je poudaril. Seveda nasilja ne odobrava na nobeni ravni, ne le na stadionih. Meni pa, da so negativne zgodbe prepogosto vzete iz konteksta. Večkrat bi lahko izpostavili in pokazali pozitivno navijaško vzdušje. "Ampak pravim, zelo tanka je ta črta in tega se moramo zavedati vsi. Tega se moramo zavedati predvsem in najprej mi, ki na neposreden ali posreden način nagovarjamo ljudi, naj pridejo na stadion, ker bi si želeli boljšega vzdušja, in tudi tisti, ki odločajo o vsem tem. Samo z odprto, korektno in obojestransko komunikacijo lahko pristopimo k temu. Mislim, da obstaja način. Ljudje so že dokazali, da se da – na eni strani skozi družinske sektorje, na drugi skozi navijače, ki spremljajo tekmo, in tiste, ki jim je to nekaj več, ki jim je to strast ter jo kažejo skozi navijanje, koreografijo," je izpostavil svoj vidik. Prvič v zgodovini bo tudi slovenski otrok s pobudo Mastercard spremljal nogometnega igralca na finalni tekmi UEFA Champions League v Madridu.

Kdaj se športne navijaške vrednote sprevržejo v incidente? Kje je meja? FOTO: Miro Majcen

'Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Tudi to je nekaj, kar ljudi mora pritegniti' Navijaške skrajnosti v nogometu, pa tudi v drugih športih, seveda niso zgolj slovenski črni madež. Ekscesi so se in se vedno bodo dogajali povsod po svetu. Čeprav je Kek prepričan, da se prevečkrat omenja negativna plat, pa meni, da se o incidentih in pretirani razuzdanosti mora govoriti, saj je to dober način osveščanja ljudi in širjenja pozitivnih navijaških vrednot. "Da bo manj izgredov, da bo teh incidentov manj in da bo več tistega pravega športnega navijanja, rivalstva, ne pa sovraštva. Je pa tanka ta črta. Vedno, v vsakem momentu družbe, se najdejo ekstremi," je dejal in dodal, da je težko pri večtisočglavi množici vedeti, kdo je v določenem trenutku sposoben iz emocije navijanja prestaviti"v nekaj škodljivega, kar bo na naslovnicah črnih kronik." Zato ga kot selektorja zanima pozitiven pogled. Ko vidi polne tribune in sliši pesem, čuti in doživi čisto emocijo."Emocijo zmage ali emocijo poraza, kajti tudi to je sestavni del športa. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Tudi to je nekaj, kar ljudi mora pritegniti."

Polne tribune, domiselne navijaške koreografije so nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi na tekmi, je prepričan Kek. FOTO: Alojz Plavčak

Zanj so namreč najslabša možnost navijači, ki doma na kavču, z daljinskim upravljalnikom v roki, 'pametujejo' ob vsaki možni potezi, izgubljeni priložnosti in akciji nogometašev. 'Družinski sektorji na tribunah so odlična ideja' Evropski in svetovni nogometni krogi že nekaj časa stremijo k uvajanju družinskih sektorjev, da bi družine spodbudili, da pridejo na tekme. Da bi dobri praksi družinskih tribun, ki jih imata stadiona Stožice in Ljudski vrt, sledili tudi drugod po Sloveniji, se Keku zdi odlična ideja. O njej je začel tudi sam resno premišljevati, ko sta Mastercard in Nogometni klub Maribor marca v Mariboru predstavila iniciativo Družini prijazen stadion."Zame je to super ideja, ki pa mora zaživeti. Dobiti mora neko telo, nek temelj. Menim, da je tudi odziv medijev izredno dober in upam, da bo ideja zaživela, kot bi si vsi želeli," je izpostavil.Iniciativa je sicer del pobude Mastercard #ŽogaZbližuje, ki si prizadeva, da bi na nogometnih tribunah završale pozitivne navijaške vrednote, ki bi presegle sovražno vedenje. Skupni ogled tekme namreč lahko neguje družinske vezi in pomeni vrednoto. Slovenski nogometni selektor je zato prepričan, da je ne le pri nogometu, ampak pri vseh športih to nekaj najlepšega:"Po eni strani sicer navijaške skupine, za katere sem jaz vedno, na drugi strani pa družinski sektor, kjer lahko različne generacije skupaj spremljajo tisto, kar imajo rade, za tisto, kar živijo. Ena čista emocija! Konec koncev se družine vozijo tudi v Planico. Seveda, v prijateljstvu in druženju med tekmo z zanimivim rivalstvom in znova po tekmi v nekem druženju in skupnem prijateljstvu je nekaj, kar lahko obogati šport."

Zaradi iniciative družinske tekme je na tekmah na Reki vedno več družin. FOTO: Ervin Čurlič

'Videl sem druženje največjih rivalov … In te slike so potem tiste, ki pomenijo nekaj več' Ko je bil nogometni trener na Reki, so v njegovem klubu oblikovali iniciativo družinskih tekem. Iz tekme v tekmo je bilo navdušenje večje, obiskalo jih je vedno več družin. Zato je Kek prepričan, da so družinske tribune učinkovit način, kako družine znova vrniti na nogometna prizorišča. "Formula z evropskih in svetovnih stadionov je znana. Ne vem, zakaj ne bi družno navijali tisti, ki navijajo za Olimpijo, in tisti, ki navijajo za Maribor? Nekaj se mora narediti tudi na tem. Po mojem mnenju je treba poskusiti. Ampak zelo je pomembno, da so dani pogoji za to," je poudaril. To pomeni, da bi morali biti za združene navijače na voljo posebni sektorji, poleg tega bi moral biti tudi organizator pripravljen na to, je prepričan. Bil je namreč že na več tekmah, kjer se je prepričal, da je sinergija nasprotnikov možna:"Videl sem druženje največjih rivalov pred in po tekmi. Te slike so potem tiste, ki pomenijo nekaj več. Na Reki sem doživel osvojitev naslova in potem skupno veselje z navijači na stadionu. Fotografije tudi zelo majhnih otrok na ramenih očetov – to je dalo še eno dodatno noto, vrednoto, ki gre preko ekscesov, ki pa na žalost označujejo ne samo nogomet, ampak tudi šport."

Ali je možno, da bi navijači nasprotnih moštev sedeli na isti tribuni, ne da bi prišlo do nasilja? FOTO: Damjan Žibert