Fajon: Države Zahodnega Balkana potrebujejo pozitivna sporočila

Fajonova je ponovila poziv voditeljem Evropske unije, naj BiH dodelijo status kandidatke za članstvo v EU do konca tega leta. "Zdi se mi, da je soglasje vedno večje, in upam, da bomo lahko letos poslali dve pozitivni sporočili. Regija potrebuje pozitivna sporočila," je dejala.

Posvarila je, da se vse države v regiji Zahodnega Balkana soočajo z izzivi. Kosovo je po njenih besedah precej nestabilno in ta hip se zdi, da je mirno, ampak dodatna eskalacija se lahko zgodi. Politično nestabilna je tudi Črna gora, več ministrov pa je danes poudarilo, da mora Srbija upoštevati evropske sankcije proti Rusiji, uvedene zaradi njene invazije na Ukrajino.

Kot je povedala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon , je bilo na zasedanju zunanjih ministrov članic EU v Bruslju veliko razumevanja med zunanjimi ministri, da držav Zahodnega Balkana ne smemo pozabiti, posebej v luči ruske agresije v Ukrajini in novih varnostnih izzivov, ki so tudi v naši regiji.

BiH in Evropska unija

Sama je glede podelitve statusa kandidatke BiH optimistična. "Mislim, da bo Evropski svet to odločitev o statusu kandidatke letos sprejel, vse drugo bi bilo resnično slabo sporočilo regiji in mislim, da bi s tem veliko tvegali, ne samo v smislu destabilizacije, ampak tudi izgubljanja verodostojnosti naših institucij," je povedala.

Obenem je tudi BiH pozvala, da po razmeroma uspešno izpeljanih volitvah čim prej oblikujejo vlado in nadaljujejo vlaganje zakonov, ki so pomembni za njeno pristopanje k Evropski uniji.

"Delo v Bosni in Hercegovini se mora zdaj pravzaprav premakniti v višjo prestavo, vsak dan, vsak teden je pomemben, da se prepriča mogoče še tiste malce bolj zadržane države," je poudarila zunanja ministrica. Drugo pozitivno sporočilo bi bila po njenih besedah odprava vizumov za državljane Kosova. "Ne vem, ali gredo stvari v pravo smer, srčno pa upam, da bo to še drugo pozitivno sporočilo, ki ga bomo lahko regiji poslali to leto," je povedala.