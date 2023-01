Fajonova in Albares: Enotnost Evrope je najboljši način za soočenje z Rusijo

Tudi ministrica Fajon je poudarila pomen evropske enotnosti in solidarnosti v luči vojne v Ukrajini. "V času vojne na evropskih tleh, ko prihaja do tektonskih premikov, potrebujemo drug drugega," je dejala.

V teh težkih trenutkih za Evropo si bo Španija prizadevala zaščititi Evropo in ohraniti evropsko enotnost, je napovedal in dodal, da v Madridu Slovenijo vidijo kot veliko zaveznico. Enotnost Evrope je najboljši način za soočenje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom , je poudaril ter spomnil, da je dolgotrajno okrevanje po gospodarski krizi v Evropi dokaz, kako ključna je enotnost.

Fajonova pa je dodala, da bo Slovenija, če bo uspešna s kandidaturo za nestalno članstvo v Varnostnem svetu ZN, računala na pomoč Španije, ki ima številne izkušnje in pozna razmere zlasti v Latinski Ameriki in Sredozemlju. Albares je ob tem izrazil polno podporo Madrida slovenski kandidaturi.

Predsednica je po srečanju na Twitterju zapisala, da je bil pogovor s španskim ministrom, s katerim sta govorila o vojni v Ukrajini ter izzivih EU in potrdila odlične odnose med državama, prijeten in iskren. Dodala je, da se je Albaresu tudi zahvalila za podporo Španije pri slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

V ospredju pogovora ministra s slovenskim premierjem so bile priprave Španije na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta in najbolj aktualne zunanjepolitične teme, so sporočili z vlade. Kot so zapisali, želi Španija v času predsedovanja čim bolj izkoristiti slovensko poznavanje Zahodnega Balkana, dosedanje dobre odnose med državama pa bodo po njihovih besedah utrdili številni prihajajoči obiski na visoki ravni.