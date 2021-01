Fajonova: Predčasne volitve bi bile najboljša možnost

Kot je dodala, so zaskrbljeni zaradi dogajanja v stranki DeSUS. "Na tak način je težko nadaljevati skupni proces. In očitno je, da projekt konstruktivne nezaupnice ne gre po pričakovanjih."

"Vladi ne bomo dovolili, da nas še globlje razdeli. Trend ustrahovanja, sovraštva in nezaupanja bomo obrnili s trdim delom. Ne bo se zgodilo čez noč, proces bo dolgotrajen," je danes poudarila predsednica SD Tanja Fajon v odzivu na aktualno dogajanje. Izpostavila je pomembnost, da opozicija ostane trdna in povezana.

Na vidiku nova strategija?

Zato je danes partnerjem v KUL predlagala, da na novo opredelijo strategijo o nadaljnjih korakih. Poudarila je, da s KUL do danes niso uspeli zbrati zadostne večine, kar pomeni, da je razdeljenost Slovenije še vedno prevelika. Prepričana pa je, da so uspeli zamajali vlado, "ki slabi demokracijo, ruši pravno državo in krha ugled Slovenije na tujem." "To je pomen preboj, ki bi lahko rezultiral v predčasnih volitvah. Te bi bile najboljša možnost za politike, predvsem pa za ljudi."

Pri tem je še poudarila, da bodo nadaljevali z vlaganjem predlogov in razvojem strategije za blažitev socialnih ter ekonomskih posledic epidemije.

DeSUS o prihodnjosti

Člani poslanske skupine DeSUS so se na včerajšnji seji poslanske skupine pogovarjali tudi o prihodnjem delovanju stranke. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se po besedah Franca Jurše niso pogovarjali. O odprtih vprašanjih, tudi prihodnjem delovanju, se bodo pogovorili z vodstvom stranke. Prav tako niso razpravljali o morebitni novi vložitvi konstruktivne nezaupnice.