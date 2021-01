Fajonova: Veliko je negotovosti in nejasnosti, kako bomo nadaljevali

"Po preučitvi in tudi po pogovoru z nekaterimi pravniki, sem se odločil, da umaknem soglasje. In sicer iz razloga, da ne bi bilo omogočeno, da bi poslanci, ki so se podpisali pod konstruktivno nezaupnico, tudi glasovali v Državnem zboru. Prepričan pa sem, da bo prišel v naslednjih 14 dneh pravi trenutek, ko jo bomo lahko vložili," je svojo odločitev včeraj obrazložil Erjavec.

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči gostili predsednico SD Tanjo Fajon. Na vprašanje, ali se je Erjavec pogovarjal tudi s predsedniki ostalih strank KUL in ali so se strinjali, da umakne nezaupnico, je odgovorila, da ja. Predsednik DeSUS Karl Erjavec jo je namreč že v ponedeljek obvestil o svoji nameri, a mu je svetovala naj počaka - vsaj do torka, ko bo konferenca predsednikov. "Priznam, da nisem bila naklonjena temu, da umakne svoje soglasje h konstruktivni nezaupnici, razumem pa, da glede na to, da ni bilo mogoče zagotoviti glasovanja poslank in poslancev na daljavo - tudi mi smo v poslanski skupini imeli primer, da ne bi bilo kolegov na glasovanju - in v tem delu ga razumem. Bi se pa želela vseeno, da bi si mogoče vzeli še čas za preložitev," je dejala.

A zakaj tako meni - da bi si vzeli še malce časa, da Erjavec ne bi že včeraj potegnil te poteze? "Čas je bil do petka ... Zdaj poslovnika res ne bi bilo mogoče spremenit, tu se mi zdi bolj pomembno res premisliti, kaj lahko Državni zbor naredi," pravi prva dama SD. In ta pomislek se je včeraj tudi sprožil - da je treba resnično zagotoviti ustavno pravico, da lahko poslanke in poslanci (zdaj smo nenazadnje že skorajda leto dni v epidemiji) res glasujejo na daljavo. "Mi smo v Evropskem parlamentu to že zdavnaj storili - delo poteka nemoteno, nemški Bundestag je marca sprejel takšno odločitev - delo poteka nemoteno, tudi tajna glasovanja. Zato se mi zdi za takšno institucijo, kot je naš Državni zbor, to zelo okorelo in bi pričakovala, da se čimprej vzpostavi sistem," je poudarila.